Conoscete il Tonkatsu? Non è una parolaccia, ma la più gustosa ricetta giapponese: da provare

Avete mai sentito parlare del Tonkatsu? Non si tratta assolutamente di una parolaccia, ma di una gustosa ricetta giapponese: assolutamente da provare!

Oggi possiamo dire che la cucina è la fusione di diversi sapori, un mix inebriante abitudini di Paesi diversi: la possibilità di conoscere ed affacciarci a nuove culture non ha fatto altro che unire i diversi piatti e le diverse tradizioni.

Questa unione ci ha dato la possibilità di conoscere la cottura e soprattutto la bontà di piatti di cui prima non conoscevamo neanche l’esistenza. Ebbene, questo è ciò che accade con il piatto di cui vogliamo parlarvi oggi: il Tonkatsu. Sembra una parolaccia, ma non lo è; infatti si tratta di un tipico piatto giapponese davvero buonissimo. Conosciamone insieme la ricetta che può essere facilmente riprodotta in casa, basta armarci degli ingredienti adatti ed il gioco è fatto!

Tonkatsu: la ricetta giapponese che fa innamorare davvero tutti

Prima di vedere quali sono gli ingredienti di questa ricetta, occupiamoci un po’ della sua storia e delle sue origini per saperne di più. Le sue origini sono molto antiche: all’inizio, prima del 20° secolo, la carne che veniva utilizzata in questa pietanza era quella di manzo, mentre a partire dal 1899 viene introdotta, in un ristorante di Tokyo, la carne di maiale con cui si prepara ancora oggi.

La carne di maiale inizialmente era considerata ‘occidentale’ per questo motivo era ‘esclusa’ dalle preparazioni orientali. L’origine del nome è antichissima e costituisce l’unione di due parole: ton che deriva da maiale e katsu che deriva dalla parola inglese “cutlet” e che vuol dire cotoletta. Per tanto ciò che andremo a mangiare è una cotoletta di maiale.

Sicuramente vi starete chiedendo quali sono le differenze con la classica cotoletta: ebbene sicuramente il modo di cuocerla, perchè questa va immersa completamente nell’olio bollente, e l’impanatura che viene fatta con del pane grattugiato ‘speciale’. Dunque gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono:

2 fette di lonza di maiale sale pepe 1 uovo farina olio vegetale nama panko salsa Tonkatsu