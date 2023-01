Francesca Cipriani pazza di gioia dopo le nozze: su Instagram così insieme al marito, le foto boom di like

Francesca Cipriani ha voluto pubblicare su Instagram alcune foto dove compare assieme a suo marito Alessandro: i due si divertono molto.

Il 2022 non è stato di certo un anno esaltante per le coppie del mondo dello spettacolo. I fan hanno infatti dovuto reggere l’urto delle tante separazioni che hanno lasciato senza parole tutti coloro che pensavano che certi amori potessero durare per sempre. Viene subito in mente la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che hanno deciso di separarsi (non senza molte polemiche e accuse reciproche) dopo 17 anni di matrimonio e tre figli, Chanel, Cristian e Isabel, ma anche la fine del legame tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che hanno interrotto la loro relazione dopo 11 anni di nozze e due figlie, Sole e Celeste.

Per fortuna, l’anno si è concluso anche con qualche bella notizia che riguarda proprio il mondo dello spettacolo e della TV. Lo scorso 5 dicembre Francesca Cipriani è infatti convolata a nozze con il suo amato Alessandro Rossi: la coppia ha coronato il proprio sogno d’amore nella Basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina, mentre il ricevimento si è tenuto in un castello alle porte di Roma.

Francesca e Alessandro sempre più innamorati: le foto non lasciano dubbi

La giornata è stata stupenda e indimenticabile per entrambi, anche grazie alla presenza di molti personaggi noti: da Alex Belli a Sophie Codegoni, passando per Alessandro Basciano e Delia Duran, in tanti hanno festeggiato il lieto evento assieme agli sposini.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi hanno voluto parlare del loro matrimonio e più in generale della loro bella storia d’amore anche a Verissimo, il rotocalco e talk show condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin, dove lo sposo si è lasciato andare anche ad un commento un po’ piccante in merito alla prima notte di nozze: “Devo esser sincero, era stanchissima, io ero carico duro, dopo l’ho vista che dormiva e ho detto ‘Pazienza’, son rimasto a bocca asciutta“.

Ma come vanno le cose in queste prime settimane da marito e moglie? Stando a quanto emerge su Instagram pare proprio a gonfie vele. Francesca Cipriani ha infatti pubblicato nei giorni scorsi alcune immagini di lei e il suo compagno in mezzo alla neve. Dove si trovano?

Come si può leggere dal luogo inserito dalla showgirl, i due sono a Sulmona (L’Aquila), città natale della Cipriani. L’Abruzzo è stato interessato da intense nevicate nei giorni scorsi e i due sposini hanno subito colto l’occasione per divertirsi un po’. “NOI, l’amore e la neve“, scrive la Cipriani nella didascalia, aggiungendo anche un cuore.