Non mettete lo zucchero nella passata troppo acida: il trucco è un altro e nessuno lo sa

Se la passata di pomodoro è troppo acida non aggiungete lo zucchero: c’è un metodo super efficace che risolverà il problema senza modificare il sapore.

La cucina italiana prevede una grandissima quantità di offerte: chi ama sperimentare nuove ricette ai fornelli ha davvero vasta scelta. Si può scegliere di inventare nuovi piatti o, perché no, personalizzare le ricette della tradizione aggiungendo ingredienti diversi e donando un tocco di originalità. Che si tratti di primi piatti, secondi o dolci, c’è davvero l’imbarazzo della scelta! Per quanto riguarda i primi piatti più amati in assoluto, però, ci sono senza dubbio quelli a base di pomodoro.

Uno degli ingredienti più amati ed utilizzati nel nostro Paese, da nord a sud, è il pomodoro: questo meraviglioso alimento ci dà la possibilità di dare vita alle pietanze più svariate, tra cui la famosa e gustosissima salsa di pomodoro. Qualsiasi sia il modo in cui decidiate di cucinarla, è sempre la scelta giusta, quella con cui non si sbaglia mai. Anche il pomodoro, però, nasconde delle insidie. Si tratta di un alimento che, purtroppo, contiene un elevato livello di acidità, che molto spesso si sente anche nel sapore. Soprattutto quando si tratta di passate, inscatolate e fatte in casa.

Come fare per risolvere il ‘problema’? Quasi tutti conosciamo il rimedio dello zucchero, uno dei metodi più utilizzati in cucina… ma non è l’unico. Provate a fare così e resterete stupiti dal risultato.

Passata di pomodoro troppo acida, niente zucchero: ecco perchè

Quando assaggiate la vostra passata di pomodoro sentite spesso quel fastidioso sapore di acido? È un ‘imprevisto’ che, purtroppo, può accadere quando si parla di questo ortaggio: esistono, però, alcuni metodi per eliminare il problema e gustare le pietanze senza rischiare bruciori di stomaco. Il più conosciuto è sicuramente quello che prevede l‘aggiunta di un pizzico di zucchero, per contrastare l’acidità della pietanza. E’ davvero la scelta giusta? Non tutti sono d’accordo.

Se per molti, questo dello zucchero, rappresenta un rimedio della nonna collaudato, c’è chi crede che non sia affatto una procedura consigliata. Anche Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, nel corso di una puntata di Masterchef 11, hanno espresso il loro dissenso nei confronti di questa pratica culinaria. Che non servirebbe affatto a contrastare l’acidità, ma, al contrario, modifica il sapore del sugo. Cosa utilizzare, quindi, per correggere il sugo in alternativa allo zucchero?

Cosa aggiungere alla passata di pomodoro per togliere l’acidità

Se il metodo dello zucchero non vi convince, niente paura. Vi servirà un ingrediente che si rivela un vero e proprio jolly in casa, sia in cucina che per quanto riguarda le pulizie domestiche: il bicarbonato di sodio!

A differenza dello zucchero, aggiungendo il bicarbonato non rischierete di accentuare troppo il sapore dolce del sugo, ma, nello stesso tempo, contrasterete l’acidità. Aggiungete un pizzico di questo prodotto prima che la salsa sia cotta e il risultato sarà strabiliante: si leccheranno tutti i baffi! Provare per credere.