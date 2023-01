Carlo Conti, il figlio è la sua fotocopia: impossibile distinguerli

Il figlio di Carlo Conti ha preso tutto dal padre. I due sono praticamente identici, è facilissimo confonderli.

Nato nella città di Firenze nel 1961, Carlo Conti è uno dei conduttori italiani più amati della televisione italiana. Nei programmi che conduce è sempre spiccata la sua genuina simpatia e la sua eleganza, tutte qualità che hanno subito conquistato il pubblico.

Dopo aver terminato gli studi, Carlo ottiene un posto fisso come bancario, ma non è questo il suo destino. Il conduttore decide infatti di licenziarsi per inseguire i suoi sogni. Così comincia a lavorare per alcune radio private fiorentine fino a fondarne una con alcuni amici “Radio Firenze Nova”.

Successivamente entra a Radio Firenze 2000 dove lavora come disc jockey e speaker per poi arrivare condurre il suo primo programma radiofonico “Estate 2000”. Raggiunto il suo obiettivo però Carlo non si ferma qui, anzi, da prova di avere tante altre qualità.

Carlo Conti tra cinema e TV



Sono gli anni ’80 e un giovanissimo Carlo Canti fa il suo esordio in tv. “Un ciak per artisti domani” è il primo programma che lo vede in veste di conduttore. Solo dopo nasce “Succo d’arancia”, un programma comico ideato insieme agli amici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello: il successo per i tre toscani è immediato, tanto che decidono di formare un trio che partirà per un tour teatrale con lo spettacolo “Fratelli d’Italia”. Carlo continua però la sua attività in televisione conducendo il programma musicale “Discoring”.

La fama di Carlo non si arresta. Saranno infatti tantissimi i programmi da lui condotti: tra i più celebri ci sono i tre Festival di Sanremo, dal 2015 al 2017, ma anche “Affari tuoi”, “La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio” e “Tale e quale show”.

Con una carriera da far invidia, Carlo Conti non si ferma al piccolo schermo. Nel 1995 esordisce anche al cinema nel film “I laureati” e appare poi nelle pellicole “Paparazzi” e “Se sei così ti dico di si”.

Tale padre tale figlio

Carlo Conti è legato sentimentalmente alla costumista Francesca Vaccaro. I due sono convolati a nozze nel 2012. Dal matrimonio è nato il loro unico figlio Matteo, che riempie il cuore e le giornate della coppia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

In un simpatico video pubblicato sul profilo Instagram del conduttore, appare il piccolo Matteo. La ‘somiglianza’ con il padre è impressionante: ovviamente Carlo non mostra il volto del suo piccolo, ma Matteo appare nel video con la maschera raffigurante il volto del padre, mentre fa una divertente imitazione del conduttore nella presentazione del programma che conduce su Rai 1 “Tale e quale show”.

Non sappiamo come sia il volto del piccolo Matteo, ma quello che sappiamo è che a livello di simpatia e capacità di stare in video si, sono prorio.. Tali e quali!