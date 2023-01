Chiara Ferragni addolorata, dice la sua e ricorda: “Dopo il parto ho rischiato”

Un’addolorata Chiara Ferragni ha voluto dire la sua sull’ultimo fatto di cronaca che ha scosso l’Italia intera ed ha ricordato i suoi difficili momenti dopo il parto.

Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale moglie di Fedez e mamma di due meravigliosi bambini, Leone e Vittoria, si è esposta sulla vicenda che ha addolorato e straziato il nostro paese nelle ultime ore: il bambino di tre giorni deceduto nel letto d’ospedale accanto alla sua mamma, altra vittima di questa vicenda, per un episodio di co-spleeping. L’influencer ha quindi preso, come tante altre mamme, le parti della donna: ecco le sue parole.

Chiara Ferragni torna a parlare sui social e lo fa difendendo la madre del bambino deceduto tre giorni dopo la sua nascita in un reparto d’ospedale romano. Infatti l’influencer si è voluta unire al coro di tutte quelle donne vittime di violenza ostetrica, che in questi giorni si sono unite al coro “Poteva succedere anche a me“. L’incidente in questione si è verificato all’Ospedale Pertini di Roma nella notte tra il 7 e l’8 gennaio, sconvolgendo i cittadini italiani. La donna, esausta dopo 8 ore di travaglio, si è addormentata dopo l’allattamento accanto al suo piccolo e da lì è partita la tragedia.

Secondo le prime ricostruzioni la 30enne sarebbe stata abbandonata a sé stessa in un momento in cui, chi ha già partorito lo sa, una donna avrebbe bisogno di tutta l’assistenza medica e psicologica del caso. Tutto ciò nonostante esista un protocollo che richiede, ai sanitari che vegliano su entrambi, di mettere il nascituro in culla subito dopo l’allattamento proprio a causa della stanchezza del parto. Proprio in seguito alla ricostruzione, si è deciso di aprire un’indagine, con l’accusa di omicidio colposo nei confronti di ignoti.

In queste ore anche Chiara Ferragni, madre di due bambini, ha voluto dire la sua su quanto successo nel nosocomio della Capitale.

Chiara Ferragni difende la donna: “Noi donne lasciate sole”

Su un delicato tema del genere Chiara Ferragni non poteva non dire la sua in quanto donna e madre di due bambini. Infatti la famosa influencer ha denunciato il fatto che le donne vengano lasciate sole dopo il parto ed ha aggiunto un ricordo sulla nascita di Leo. Chiara ha quindi ricordato che alla nascita del suo primo bambino durante il primo allattamento ha rischiato di addormentarsi diverse volte come è successo alla mamma del povero piccolo. Infine la Ferragni ha aggiunto: “Siamo donne e mamme, non supereroi“.

Il Corriere della Sera è riuscito a strappare anche un’intervista alla madre del bambino. Tra le lacrime la donna è riuscita a spiegare che per due notti, dopo il parto, a fatica è riuscita a tenere il bambino al suo fianco. Inoltre ad ogni aiuto richiesto alle infermiere ha ricevuto risposta negativa, con le addette che le hanno rivelato che era impossibile portarlo alla nursery. Questo episodio si è ripetuto la notte di sabato. Inoltre la donna ha rivelato di non ricordare che ci fosse una psicologa e nemmeno che le sia stata data una spiegazione approfondita.

Fino a prima del tragico incidente il bambino godeva di ottima salute e non aveva subìto complicazioni. Successivamente però la donna è stata svegliata senza il bambino al suo fianco, con l’infermiere che le ha spiegato il tragico epilogo della sua breve vita da mamma. Durante l’intervista la donna ha rivelato di non aver avuto supporto dal reparto dopo aver appreso la notizia e di non essere riuscita ad apprendere nell’immediato quanto successo.

In queste ore però potrebbe scatenarsi una battaglia legale, con il compagno che pretende giustizia e ripone piena fiducia nel lavoro dei magistrati.