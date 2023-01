Gwyneth Paltrow, la figlia Apple è cresciuta: ora è identica alla mamma

La figlia di Gwyneth Paltrow più cresce e più somiglia alla mamma: due bellezze eteree e d’altri tempi. Il web le scambia per gemelle.

Gwyneth Kate Paltrow è una tra le attrici più famose di Hollywood. Nata a Los Angeles, in California, nel 1977 dal regista Bruce Paltrow e dall’attrice Blythe Danner, ha ereditato la passione dei genitori per il mondo del cinema.

Nonostante sia cresciuta sotto i riflettori, Gwyneth dimostra fin da subito le sue doti nella recitazione. A soli 19 anni esordisce infatti nel film “Shout”. Successivamente ottiene ruoli sempre più importanti come quello nella pellicola di Steven Spielberg “Hook – Capitan Uncino”.

La fama arriva con il ruolo da protagonista nel film “Emma”, tratto dall’omonimo romanzo di Jane Austen. A questo punto la carriera della Paltrow è in totale ascesa. Reciterà in tantissimi film di successo come “Paradiso perduto”, “Delitto perfetto” e ancora “Bounce” e “Iron Man”.

Non solo attrice

Gwyneth Paltrow vanta nel suo mobiletto dei trofei tantissimi premi tra cui un Oscar come miglior attrice, un Golden Globe come miglior attrice in un film commedia o musicale e un MTV Movie Award per il miglior bacio.

Tante soddisfazioni per l’attrice che, negli anni, ha anche dato prova delle sue abilità canore. Tra il 2010 e 2011 ha infatti partecipato ad alcuni episodi della serie “Glee” dove ha cantato diversi brani musicali. Ma Gwyneth è anche un’imprenditrice: nel 2008 ha infatti fondato una sua società di benessere e lifestyle chiamata “Goop.com”.

A chi appartiene il cuore di Gwyneth Paltrow?

Dopo una relazione durata circa tre anni con l’attore Ben Affleck, Gwyneth Paltrow nel 2003 ha sposato il cantante dei Coldplay, Chris Martin. La coppia ha dato alla luce due bambini, Apple Blythe Alison Martin e Moses Bruce Anthony Martin.

Nel 2014 la lovestory con il leader della band termina. I due scrivono la parola fine e si separano ufficialmente nel marzo del 2015. Solo tre anni dopo Gwyneth convola di nuovo a nozze con il produttore Brad Falchuk.

Figlia o sorella?

La primogenita della coppia Gwyneth e Chris oggi è cresciuta. Biondissima e bellissima, la giovane Apple di appena 18 anni è tutta la mamma. Occhi color cielo e uno sguardo ammaliante, tanto che le due vengono spesso scambiate per sorelle.

Proprio come la madre, Apple è una grande appassionata di moda: ha infatti recentemente sfilato a Parigi presentando la collezione Chanel Haute Couture primavera/estate 2023. Ai fan non è sfuggita la grande somiglianza con la mamma, è come rivedere l’attrice indietro nel tempo.