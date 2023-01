Il trucco che trasforma il contorno in piatto unico: la cena è pronta in un attimo

Altro che semplice contorno: con questo trucco diventerà un delizioso piatto unico adatto a tutta la famiglia, il successo è assicurato.

Sappiamo benissimo quanto sia importante seguire sempre un’alimentazione sana ed equilibrata, non solo per restare sempre in forma e non prendere peso, ma soprattutto per permettere al nostro organismo di funzionare sempre in modo corretto senza correre alcun tipo di rischio.

Troppo spesso si ha la cattiva idea di credere che mangiare in modo sano voglia dire necessariamente privarsi di tante cose oppure accontentarsi di porzioni scarne e che non hanno tutto questo grande sapore. Niente di più sbagliato: perché soprattutto in cucina, dove la parola d’ordine è fantasia, si riuscirà a trasformare anche un semplice contorno in un piatto unico adatto a grandi e piccini. La cosa importante è acquistare sempre ingredienti di qualità e che siano soprattutto di stagione, in questo modo non solo garantirete il massimo del sapore, ma farete il carico di nutrienti.

Poche mosse per trasformare un semplice contorno in un piatto unico ricco di sapore

Una delle cose che spesso non vanno a genio a molti sono proprio i contorni, considerati senza sapore e inutili. Anche in questo caso però, la presenza di verdure usate per accompagnare i pasti è una cosa fondamentale a cui non si dovrebbe mai rinunciare. Questa volta faremo una piccola eccezione, venendo incontro a tutti coloro che non amano particolarmente le verdure. Fra poco infatti, vi mostreremo una ricetta davvero golosa che vi permetterà di realizzare un piatto unico partendo da semplici melanzane grigliate.

Quello che andremo a preparare saranno degli involtini di melanzane con cuore filante e per realizzarle avrete bisogno di:

1 melanzana

6 fettine di prosciutto cotto

6 fettine di scamorza a fette sottili

200 g di passata di pomodoro

Olio

Aglio

Basilico

Parmigiano

Sale

Preparazione degli involtini di melanzane

In una padella fate rosolare lo spicchio d’aglio in un giro d’olio, unite la passata, regolate di sale e dopo aver aggiunto le foglie di basilico fresco lasciate cuocere per 15 minuti Nel frattempo spuntate le melanzane e dopo averle lavate ed asciugate, tagliatele a fette non troppo spesse Lasciatele sotto sale per circa 30 minuti così facendo perderanno quel retrogusto amaro Strizzatele per bene e dopo averle tamponate con un foglio di carta da cucina grigliatele da entrambe le parti Quando saranno pronte farcite ciascuna fetta di melanzana con prosciutto cotto e scamorza Arrotolatele per creare i vostri involtini e fermatele con degli stuzzicadenti Ponetele quindi nella padella con il sugo, spolverate il tutto con del parmigiano e proseguite la cottura fin quando la scamorza non si sarà sciolta.

Non appena saranno pronti potrete impiattarli, lasciarli riposare sul vassoio qualche istante e servirli. Saranno una vera delizia e con pochissime calorie.