L’addormenta suocere: la ricetta semplice e sfiziosa da provare in ogni momento

Conosci “l’addormenta suocere”? E’ una ricetta davvero semplice e deliziosa da preparare in pochi minuti: ci vorranno solo 3 ingredienti.

Avete mai sentito parlare dell’addormenta suocere? No, non gioite care nuore: non vi stiamo proponendo una pozione magica da utilizzare in caso di presenza invadente della mamma del vostro partner, ma di una ricetta strepitosa che farà impazzire tutta la famiglia e forse, se siete fortunate, anche vostra suocera!

E’ semplicissima da realizzare ed anche molto economica, dal momento che ci occorrono semplicemente 3 ingredienti. Siete dunque curiose di sapere di cosa si tratta? Cominciamo col dirvi che parliamo di un dolce, ma di seguito vi spieghiamo gli ingredienti e la consistenza di quest’ultimo. Prepararlo sarà davvero divertente! Pronte?

Prepara l’addormenta suocere: una ricetta unica e deliziosa che lascerà tutti a bocca aperta

Prima di arrivare al nocciolo della ricetta, scoprire i suoi ingredienti e soprattutto come poterla realizzare, scopriamo da dove deriva questo bizzarro nome che fa anche sorridere nel momento in cui viene pronunciato e ascoltato. Il nome del dolce in questione ha delle origini antichissime: si pensa infatti derivi dal Medioevo. Questo dolce è tipico delle zone dell’Umbria e della Toscana e veniva acquistato sulle bancarelle che erano allestite duranti i palii.

Vengono chiamate “addormenta suocere” per un motivo molto semplice: nel momento in cui venivano mangiate, le suocere avevano la bocca impegnata a masticare bene e a sciogliere lo zucchero, di conseguenza le loro lingue ‘lunghe’ non potevano proferire parola sulle nuore. Era una pratica così lunga che, si narra, sciogliendo lo zucchero si addormentavano. In questo modo nuore e generi erano salvi da conversazioni inopportune.

Ma veniamo agli ingredienti. Per realizzare questo dolce avremo bisogno di:

225 gr di mandorle

180 gr di zucchero semolato

50 gr di acqua

Iniziamo prendendo una pentola molto capiente e mettendo al suo interno l’acqua ;

molto capiente e mettendo al suo interno ; Aggiungiamo lo zucchero bianco, semolato, e mescoliamo;

bianco, semolato, e mescoliamo; Versiamo all’interno del composto le mandorle ed iniziamo a mescolare fino a quando il composto di acqua e zucchero non aderirà alla nostra frutta secca;

ed iniziamo a mescolare fino a quando il composto di acqua e zucchero non aderirà alla nostra frutta secca; Vedremo sin da subito che le mandorle saranno avvolte dal composto di zucchero ed acqua che, mescolato con pazienza e costanza, a fiamma bassa, diventerà caramello (processo di cristallizzazione).

(processo di cristallizzazione). Potremo spegnere la fiamma solo quando lo zucchero avrà raggiunto un colore marroncino e si sarà attaccato completamente alle mandorle.

solo quando lo zucchero avrà raggiunto un colore marroncino e si sarà attaccato completamente alle mandorle. A questo punto ci basterà prendere una teglia, rivestirla con della carta da forno e versare su di essa le mandorle caramellate; con l’aiuto di una spatola possiamo disporle in maniera omogenea, stendendole su tutta la teglia distanziate tra loro. Questo consentirà alle mandorle di solidificarsi pian piano e di staccarsi tra loro.

In questo modo potremo metterle in un sacchetto e mangiarle quando desideriamo e soprattutto dove desideriamo o, per rispettare la tradizione e il nome che porta questo dolce, portarle alle nostre suocere: saranno sicuramente entusiaste del dono ricevuto e magari chissà, per qualche minuto non metteranno il naso nelle vostre questioni familiari!