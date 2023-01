Michelle Hunziker, il suo rimedio contro l’influenza intestinale è esilarante: il video è diventato virale

Michelle Hunziker ha condiviso con i suoi fan un rimedio molto originale contro la stagionale influenza intestinale. E il video ha fatto il giro del web.

Michelle Hunziker è famosa per la sua naturale simpatia e per il suo modo di fare sempre molto spontaneo che ha subito conquistato gran parte dei telespettatori italiani fin dai suoi esordi. Per molto tempo l’abbiamo vista dietro il famosissimo bancone di Striscia la Notizia nel ruolo di conduttrice al fianco del re dell’intrattenimento televisivo Gerry Scotti.

Proprio durante una delle puntate di Striscia da lei condotte insieme a Scotti, la conduttrice ha rivelato il suo personale rimedio contro l’influenza intestinale (o, per meglio dire, contro i suoi effetti collaterali sul colon-retto) che ha divertito moltissimo i telespettatori.

Michelle Hunziker e il consiglio inatteso contro l’influenza intestinale

Durante una conversazione divertente con Gerry Scotti, Michelle ha introdotto il tema “influenza intestinale”, parlando dei molti disturbi che questa malattia si porta dietro. Tra di essi c’è il fastidioso bruciore al retto che molti lamentano quando si trovano a dover combattere la malattia. E la conduttrice ha fornito il suo personale rimedio agli ascoltatori che si basa su due semplici ingredienti: olio e prezzemolo.

Secondo Michelle, infatti, basterebbe mischiare una piccola quantità di prezzemolo con dell’olio delicato per ottenere un composto che, se applicato nella zona del retto, sarebbe in grado di “calmare” il prurito e il bruciore. Il consiglio ha fatto sbellicare dalle risate il pubblico di Striscia e Gerry è apparso visibilmente imbarazzato. “Ah quindi non mangiarlo, proprio applicarlo”, ha replicato il celebre conduttore con fare divertito.

Insomma, un siparietto davvero esilarante messo a punto da Michelle, che è nota per il suo carattere frizzante e spontaneo.

Solo qualche giorno fa la bella conduttrice svizzera ha festeggiato in grande stile il suo 46esimo compleanno e al party non è mancato il divertimento tra karaoke e balli scatenati.

La conduttrice per l’occasione ha invitato i suoi parenti e dei suoi amici e colleghi più stretti tra cui Serena Autieri, Ilary Blasi, Nina Zilli e Nicola Savino. Il gruppo si è divertito moltissimo sulla pista da ballo e la stessa Michelle si è esibita in una performance davvero d’impatto del brano Dancing Queen degli ABBA. Insomma, la conduttrice non avrebbe potuto festeggiare meglio di così, ed era davvero felice e raggiante nonostante la recente separazione dall’ex marito Tomaso Trussardi.