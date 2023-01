Non è la classica ciambella ma vi farà innamorare lo stesso, forse anche di più

Dimentica la classica ciambella, questa ha una marcia in più: preparala subito e basterà un solo morso per farti innamorare.

Quando da piccini passavamo i pomeriggi dalle nostre nonne erano solite prepararci per l’ora della merenda delle profumatissime torte fatte con le loro mani. In questo modo ci garantivano sempre il meglio e si assicuravano di usare solo ingredienti di qualità.

Erano tantissime le ricette che avevano ben impresse in mente e ogni giorno ci stupivano con qualcosa di nuovo. Il loro profumo, che si sentiva rigorosamente già dall’androne del palazzo, faceva venire immediatamente l’acquolina in bocca a tutto il vicinato. La classica ciambella era sicuramente la più quotata e spesso veniva arricchita con gocce di cioccolato, agrumi o frutta secca che la rendevano ancora più saporita. Inutile dire che il successo era assicurato e bastava davvero poco per spazzolare l’intera fetta e chiedere addirittura anche il bis.

Questa non sarà la classica ciambella basterà davvero poco per realizzare una vera specialità

Oggi però vogliamo lasciare da parte i ricordi e mostrarvi qualcosa di completamente diverso, quello che andremo a preparare sarà sicuramente una ciambella ma questa volta la faremo in versione salata e no, non è la ricetta delle vostre nonne, ma di sicuro di una donna che avete imparato ad amare nel tempo: Benedetta Rossi, la food blogger che ci ha rapito…Il palato!

Trasformeremo insieme a lei un classico dolce in una cena perfetta per tutta la famiglia. Allora non perdiamoci ancora in chiacchiere, prendete subito carta e penna e annotatevi questi ingredienti per uno stampo a ciambella di 24 centimetri:

300 g di farina

4 uova

120 ml di olio di semi di girasole

80 g di fecola

80 g di latte

50 g di parmigiano grattugiato

200 g di salsicce

300 g di broccoli lessi

1 bustina di lievito istantaneo per torte salate

Sale

Procedimento della ciambella salata

Sbriciolate le salsicce e lasciatele rosolare in una padella con un filo d’olio, quando saranno cotte unire i broccoli già lessati

Lasciate insaporire per un paio di minuti mettere da parte e lasciare raffreddare

Preparare quindi l’impasto mettendo in una ciotola le uova e il parmigiano, aiutatevi con uno sbattitore elettrico che renderà il composto gonfio e spumoso

Unire l’olio e dopo averlo incorporato aggiungere anche il latte a filo

Adesso è il momento di aggiungere la fecola ed il lievito e quando saranno stati ben incorporati unite anche la farina poca per volta

Unite le salsicce sbriciolate e i broccoli e con un cucchiaio di legno rimestate delicatamente

Prendete lo stampo a ciambella oliatelo leggermente ed infarinatelo, a questo punto versate l’impasto e livellatelo

Infornate in forno statico a 180 gradi oppure in forno ventilato a 170 gradi.

Una volta che sarà cotta lasciate intiepidire e servite.

La ciambella salata può essere conservata in un contenitore con chiusura ermetica e riposta in frigo per un massimo di due giorni, vi basterà semplicemente ripassarlo in forno e sarà come appena fatta.