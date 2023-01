Test della personalità, che animale preferisci? Scegli e scopri chi sei davvero

Hai mai provato un test della personalità? Oggi te ne proponiamo uno sugli animali: scegline uno e scopri chi sei

I test della personalità sono sempre più frequenti, soprattutto li si ritrovano su Facebook o semplicemente scrollando la pagina di Google. Nonostante molto spesso li consideriamo solo dei ‘giochini’ ne siamo molto attratti (chi dice di no, mente!), perchè siamo curiosi di scoprire qualcosa in più sulla nostra personalità e sul nostro carattere.

La mente umana è molto attratta da qualsiasi tipo di test: visivo, della personalità, matematico e così via. Oggi ve ne mostreremo uno molto carino e simpatico basato sulla scelta di alcuni animali. Vediamo insieme dove vi poterà il vostro inconscio e, soprattutto, quale sarà la rivelazione sul vostro carattere che troverete abbinata alla decisione presa (apparentemente) per caso.

Test della personalità: dimmi quale animale scegli e ti dirò chi sei

Abbiamo detto che i test della personalità attraggono molto le persone, perchè quest’ultime risultano essere attratte da immagini, frasi o indovinelli che possano dire molto di più sul loro carattere e soprattutto sul loro modo di essere. Quello che vi proponiamo oggi è osservare l’immagine sottostante e scegliere l’animale che più vi piace o che secondo voi vi rappresenta. In base alla vostra scelta riuscirete poi a capire qual è il tratto della vostra personalità che ancora non si palesa. Gli animali da scegliere sono 5 e sono rispettivamente:

orso

cervo

aquila

leone

volpe

Iniziamo col primo, l’orso: se avete scelto quest’ultimo di certo avete una personalità molto amorevole. Vi piace la tranquillità e allo stesso tempo vi piace prendervi cura dell’altro; siete empatici, quindi se una persona che si trova accanto a voi, o per cui provate un determinato sentimento, sta male per qualche motivo, assorbite su di voi le sue sensazioni e state male entrambi. Avete un grandissimo senso di responsabilità, sia in amicizia, in famiglia e al lavoro e questo spesse volte può ‘pesare’ un bel po’. Allo stesso tempo siete delle persone leali e soprattutto amate molto la vostra famiglia, per la quale fareste di tutto.

Passiamo al secondo animale, il cervo: coloro che hanno scelto quest’animale sono persone tranquille e riservate; la loro tranquillità è davvero unica e permette loro di gestire al meglio qualsiasi tipo di situazione, senza entrare in panico e soprattutto senza arrabbiarsi più del dovuto. La loro calma spesse volte tende ad innervosire chi gli sta accanto, ma a loro poco importa: basta stiano sereni e tranquilli loro stessi.

Terzo animale, l’aquila: coloro che hanno scelto quest’animale sono persone attive e dinamiche, che amano sempre mettersi in gioco, qualunque sia a posta in ballo. Accettano le sfide e amano il brivido di quest’ultime: il loro unico obiettivo è riuscire con tutto loro stesse a superarle e gran parte delle volte ci riescono senza alcun problema.

Quarto il leone: simbolo di forza, fierezza e coraggio. Chi ha scelto quest’animale ha sicuramente una personalità molto forte, ama prendere le iniziative e adora essere un leader per il proprio gruppo di amici o per il proprio partner; ama raggiungere i propri obiettivi a qualsiasi costo e mette determinazione in ciò che fa. Coraggioso, non si perde d’animo di fronte agli ostacoli, ma li affronta a testa alta.

Infine, quinto ed ultimo animale, la volpe: coloro che l’hanno scelta hanno una personalità speciale. La volpe, si sa, è un animale furbo, e coloro che l’hanno scelta sono sicuramente persone molto intelligenti, al contempo creative e piene di idee. Riescono a riempire la propria giornata con milioni di cose da fare, riuscendo perfettamente in ognuna di esse.