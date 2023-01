Appena 8 minuti per ottenere uno degli antipasti più sfiziosi: prepararli è semplicissimo

Sei alla ricerca di antipasti sfiziosi e veloci? Prova subito questo, si prepara in appena 8 minuti: il successo sarà assicurato.

Se durante la settimana siamo sempre di corsa ed abbiamo poco tempo da dedicare alla preparazione di pranzi e cene, quando arriva il fine settimana o quando ci sono delle occasioni speciali, metteremo tutto da parte e ci dedicheremo alla preparazione di deliziosi manicaretti.

Tutto dovrà essere studiato nei minimi particolari, a partire dall’antipasto fino ad arrivare all’immancabile dolce. Ovviamente in base alle proprie capacità (e soprattutto al tempo che si avrà a disposizione), si andranno a scegliere le ricette che più rispondono alle nostre esigenze ed ai nostri gusti. Nulla che non sia nelle nostre corde dovrà essere fatto, soltanto in questo modo saremo sicuri del successo ed eviteremo di fare brutte figure. Ma niente paura, perché fortunatamente esistono tantissime ricette semplicissime che vi permetteranno di preparare delle vere prelibatezze senza alcuna fatica.

Fagottini di pasta sfoglia ripieni, la ricetta di Benedetta Rossi

Affinché una ricetta riscontri successo e sia apprezzata da tutti, non per forza deve avere lunghe preparazioni e ingredienti ricercati anzi, più saranno semplici e più il sapore sarà garantito. Proprio per questo oggi, vogliamo mostrarvi un antipasto sfizioso pronto in pochissimi minuti perfetto non solo per aprire i vostri eventi, ma ideale anche per essere sgranocchiato durante un aperitivo in famiglia. Per realizzare questi fagottini di sfoglia ripieni vi servirà:

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

Speck o prosciutto cotto a cubetti

Provola a cubetti

Preparazione dei fagottini ripieni

Stendete per bene il rotolo di pasta sfoglia e dividetela in quadrati A questo punto mettete al centro dello speck a cubetti Aggiungete anche il formaggio a cubetti Adesso con estrema delicatezza chiudete i vostri quadrati cercando di ottenere un triangolo, non preoccupatevi di essere perfetti, in cottura la forma cambierà ulteriormente Sigillate bene i bordi usando un goccio di acqua tiepida ed una forchetta Adesso non dovrete fare altro che riporli nella vostra friggitrice ad aria e cuocere a 200 gradi per soli 8 minuti. In alternativa (se non disponete di una friggitrice ad aria) poneteli su una teglia ricoperta da carta forno e dopo aver spennellato la superficie con un tuorlo sbattuto infornate in forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 15 minuti.

Potrete sfiziarvi a farcirli come più preferite: potrete usare prosciutto cotto, salame, mortadella o qualsiasi altro salume a vostra scelta. Stesso discorso anche per il tipo di formaggio da utilizzare. Potrete anche provare la versione con verdure grigliate e formaggio spalmabile, vi assicuriamo che il risultato sarà altrettanto goloso.

Anzi, se volete ‘osare’ provate a farcirli con della crema di nocciole o della marmellata e diventeranno un dolce perfetto per la merenda di grandi e piccini.