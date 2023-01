Bonus cultura 2023, cosa si può comprare e cosa no con il voucher da 500 euro

Arriva il Bonus cultura 2023 di 500 euro: sai cosa puoi acquistarci e cosa no? Scopriamolo insieme.

Conoscete il Bonus cultura? Comunemente conosciuto anche come “Bonus 18 app”, è un vantaggio nato qualche anno fa di cui possono usufruire tutti gli studenti che quest’anno compiranno 18 anni.

Si vociferava che il Bonus non sarebbe stato rinnovato nel 2023 ed invece, con grande sorpresa, è arrivata la notizia che fa felici i giovani: a partire dal 31 gennaio sarà possibile inviare la domanda sulla piattaforma e aspettare che vengano caricati, su una carta virtuale, i famosi 500 euro. Coloro che quest’anno potranno richiedere questo Bonus sono i nati nel 2004. Ma la vera domanda che tutti si pongono è: “dopo aver ottenuto 500 euro, in cosa possiamo spenderli?” Vediamo insieme cosa si può acquistare e cosa no con questo voucher.

Bonus cultura 2023: cosa si può acquistare con i 500 euro? Tutto ciò che dovete sapere a riguardo

Come abbiamo precedentemente detto il Bonus cultura è stato confermato anche nel 2023. I requisiti per poter fare domanda sono molto semplici e sono i seguenti:

residenza nel territorio italiano

compiere 18 anni nell’anno 2023

A differenza di altri Bonus quest’ultimo non va a guardare l’ISEE, quindi tutti ne possono beneficiare. Coloro che faranno domanda per ottenere questo voucher ne potranno usufruire dal 31 Gennaio del 2023 al 31 Ottobre dello stesso anno. Ma dove e in cosa potrà essere speso?

Questo voucher può essere speso in negozi, fisici o virtuali, che trattano: acquisto di libri, di cartoleria, di oggetti per la scuola. Potrà essere utilizzato per qualsiasi evento ritenuto culturale: concerti, spettacoli di danza a teatro, cinema ed eventi vari. Con questo bonus si potrà anche richiedere, ad esempio, un abbonamento annuale a determinati quotidiani o ad alcuni ebook da scaricare sul proprio tablet.

Ciò che invece non si potrà in alcun modo acquistare sono: abbonamenti a Netflix e Amazon Prime, abbonamenti a riviste o siti con contenuti pornografici, al razzismo o alla violenza. Non potrà essere utilizzato per poter acquistare pc, tablet o qualsiasi oggetto tecnologico e non potrà essere utilizzato per acquistare i cosiddetti ‘doppioni’. Ciò significa che se devo andare ad un concerto con un amico, non posso acquistare due biglietti per entrambi; lo stesso vale per i libri e per tutto ciò di cui sopra.

Di certo vi starete chiedendo se c’è la possibilità di spenderlo in qualsiasi negozio. In realtà non è sempre così: dopo aver scaricato l’app, esservi registrati ed inviato la domanda, scoprirete che vi sono determinati negozi, virtuali e non, che accettano il bonus ed altri che invece lo rifiutano. In base a questa informazione potrete rendervi conto dove spendere.

Importante sapere che sarà l’ultimo anno in cui verrà erogato tale Bonus; a partire dal 2024 il governo stanzierà circa 190 milioni di euro che potranno essere utilizzati in bonus come “Carta Cultura Giovani” e “Carta del Merito”.