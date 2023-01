Carnevale 2023, tutte le date: ecco quando inizia e quando finisce

Non manca ancora molto all’avvento di questo Carnevale 2023: scopriamo con esattezza quando inizia e quando termina: preparate maschere e coriandoli, si festeggia!

Ancora non abbiamo fatto in tempo a smaltire tutti quei chiletti presi durante le festività natalizie, che ecco arrivare all’orizzonte un’altra festa in cui anche la cucina sarà una delle protagoniste principali. Sicuramente sarà l’ennesimo ‘attentato’ alla nostra linea a cui di certo non possiamo dire di no.

Come ogni festa che si rispetti infatti, ci saranno tantissimi piatti tipici che non potranno non essere preparati e che porteranno sulle nostre tavole un tocco di sapore davvero unico. Resistere sarà davvero difficile, soprattutto quando si tratta di cose talmente golose alle quali sarà impossibile dire di no. Ovviamente stiamo parlando del Carnevale, che con le sue ricette e con le sue tradizioni porterà una ventata di allegria, che mai come quest’anno sembra essere necessaria.

Carnevale 2023: ecco tutte le date utili per poter festeggiare il periodo più divertente dell’anno

A differenza del Natale e di altre festività tipiche, il Carnevale non ha una data fissa. Questo, infatti, sarà strettamente legato alla Pasqua, che a sua volta andrà si base sulle fasi lunari; la Pasqua infatti, va a cadere la prima domenica dopo la prima luna piena dell’equinozio di primavera. In genere il Carnevale arriva sempre sei settimane prima dell’arrivo della Santa festa cristiana di resurrezione. Una volta capito il calcolo, sarà facile individuare ogni anno la data in cui il Carnevale busserà alle nostre porte.

Carnevale è senza dubbio la festa dei bambini, che non vedranno l’ora di vestire i panni dei loro personaggi preferiti e passeggiare in strada tra coriandoli, stelle filanti e dozzine di maschere che sfilano. Ma veniamo al succo della questione: quando inizia davvero Carnevale? Ecco le date utili da tenere bene a mente:

5 febbraio – indicata come domenica Settuagesima, ossia 70 giorni prima della Pasqua e sarà l’inizio ufficiale del Carnevale

16 febbraio – Giovedì Grasso

19 febbraio – Domenica di Carnevale

21 febbraio – Martedì Grasso e fine del Carnevale

Pronti quindi a tirare fuori le maschere più colorate e pazze che troviamo, a scaldare l’olio bollente dove tuffare frappe e castagnole, a riempire le strade di stelle filanti e coriandoli, il Carnevale è alle porte!

Una volta passata questa ricorrenza non resta che aspettare la Pasqua, che quest’anno verrà il 9 Aprile, per poter avere altri giorni di festa.