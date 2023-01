Federico Fashion Style disperato per la figlia: la situazione è insostenibile

Momento difficili per Federico Fashion Style, che qualche giorno fa ha fatto coming out in diretta televisiva nello studio di Verissimo. Il parrucchiere dei vip si è lasciato da qualche tempo con l’ormai ex moglie Letizia: ma la situazione con la figlia sembra essere quasi disperata

Federico Fashion Style ha deciso di uscire allo scoperto dopo la separazione da Letizia e ha fatto coming out in diretta televisiva. Ma mentre sembra finalmente essersi tolto un peso da dosso per quel che riguarda il suo orientamento sessuale, sembra vivere una situazione insostenibile a causa della lontananza dalla sua unica figlia, rimasta con l’ex moglie Letizia.

E’ un periodo di grandi cambiamenti e inattese rivelazioni per Federico Fashion Style: il parrucchiere dei vip, mentre continua la sua ascesa nel mondo dell’hair-styling grazie anche ai suoi nuovi locali aperti, si racconta anche sulla sua vita privata. Da poco, infatti, ha detto addio all’ex moglie Letizia Porcu. I due si sono separati per volere di quest’ultima qualche mese fa e da allora le cose non sembrano minimamente migliorate tra i due.

Letizia dal suo canto ha preferito voltare definitivamente pagina, scoprendo nuovi sentimenti per un altro uomo. Federico Fashion Style ha voluto invece fare un’inaspettata dichiarazione direttamente dallo studio di Verissimo di fronte Silvia Toffanin. Il suo coming out non ha però sorpreso più di tanto i telespettatori, che da tempo si chiedevano quale fosse il suo reale orientamento sessuale. Il problema più grande resta però il rapporto con sua figlia, che è rimasta con la mamma Letizia.

Federico Fashion Style piange a singhiozzi per la figlia

Il parrucchiere dei vip è spesso fuori per lavoro e si divide tra i suoi saloni di bellezza sparsi per tutta Italia. Inoltre continua il suo impegno televisivo, aggiungendo alla sua agenda di appuntamenti anche tantissime ospitate tv, come l’ultima da Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Per questo motivo, non riesce a stare spesso con sua figlia. Ma se prima quando tornava a casa la trovava lì, adesso che sua moglie l’ha portata con sé, sembra sempre più difficile far conciliare gli impegni quotidiani per vederla più spesso.

Federico Fashion Style si è sfogato sui social in merito a questa situazione pesante e difficile: l’hair-stylist non ha saputo trattenere le lacrime nello spiegare la situazione attuale. “Mia figlia sarebbe stata con me, la cosa più cara che ho al mondo, se non avessi dovuto essere spesso fuori per lavoro“, ha dichiarato il parrucchiere.

Insomma, la situazione sembra ancora difficile e l’ex coppia non ha proprio trovato ancora una soluzione definitiva in merito alla gestione della piccola. Staremo a vedere se giù avanti pubblicherà qualche aggiornamento sui social.