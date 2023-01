Michelle Hunziker non riesce a trattenere le emozioni durante la serata: alla fine è crollata

Michelle Hunziker negli scorsi giorni ha condiviso un filmato sui social dove non trattiene l’emozione e scoppia a piangere. Cosa sarà mai successo all’attrice e conduttrice? Scopriamolo insieme.

Sempre molto attiva sui suoi social, Michelle Hunziker questa volta ha voluto condividere un momento molto personale della sua quotidianità in casa. Nel video condiviso sul suo profilo Instagram la bionda showgirl non ha saputo trattenere l’emozione e si è mostrata in un momento delicato. Ecco cosa è successo e qual è stata la reazione dei fan.

La conduttrice è pronta a tornare sul piccolo schermo con la seconda edizione del suo One Woman Show che lo scorso anno ha ricevuto un successo senza precedenti. Questo per Michelle Hunziker è un momento molto particolare: oltre ai successi lavorativi e alle grandi soddisfazioni ricevute nel corso dell’ultimo anno, la showgirl quest’anno diventerà anche nonna per la prima volta. La figlia Aurora Ramazzotti, infatti, è quasi agli sgoccioli della sua gravidanza, annunciata qualche mese fa. La Hunziker si mostra sempre molto premurosa nei confronti della figlia e non vede l’ora di abbracciare il piccolo nipotino che a breve potrà tenere tra le sue braccia.

Dopo tante femminucce nella famiglia Hunziker, infatti, finalmente arriva un maschietto, per la gioia della nonna. La conduttrice sta aiutando quanto più possibile sua figlia in ogni esigenza, ma quest’ultima pare cavarsela anche bene da sola, con il suo compagno Goffredo Cerza. I due qualche giorno fa, sotto il controllo di Michelle che ha documentato tutto per i suoi social, hanno anche iniziato a montare la camerata del bebè in arrivo. Nel frattempo la conduttrice si è voluta mostrare in un momento più intimo sui social.

Michelle Hunziker scoppia in lacrime: il filmato sui social

La conduttrice di Michelle Impossible non si nasconde mai, nemmeno sui suoi social. La showgirl svizzera è molto attiva, soprattutto sul suo profilo Instagram, dove non perde mai l’occasione per tenere sempre aggiornati i suoi followers sulle sue ‘avventure’ quotidiane. Proprio negli scorsi giorni però, Michelle ha condiviso un filmato in cui descrive la sua tipica domenica sera. Lo sketch molto divertente analizza i vari momenti delle serate della conduttrice, dal dopo cena fino agli ultimi minuti prima di andare a dormire.

La sua routine domenicale inizia con un bel film e una ciotola di pop corn e continua con un bel pisolino sul divano. Michelle Hunziker rivedendo il filmato si è resa conto però che in alcuni momenti non è riuscita nemmeno a trattenere la commozione di fronte una bella tisana calda. La conduttrice, infatti, piange disperata probabilmente di fronte la visione di un film drammatico o romantico.

Anche la Hunziker mostra quindi la sua fragilità nella quotidianità senza timore e possibili momenti di sfogo. Il web ha apprezzato il suo siparietto. La showgirl è stata inondata sotto il suo post Instagram di like e commenti positivi.