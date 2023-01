Nonna chiede 20 euro all’ora per stare con il nipote: le reazioni incredule

E’ una storia che ha dell’incredibile, potrebbe sembrare la trama di un film e invece è pura realtà. Una nonna ha chiesto soldi alla figlia per fare da baby sitter al nipote, una richiesta che ha fatto infuriare non poco la neomamma, che è rimasta esterrefatta dalle ‘pretese’ della madre.

Una coppia di neogenitori ha dovuto chiedere aiuto alla nonna materna per il proprio bambino. Ma la risposta della nonna ha spiazzato non poco la figlia e il marito, che stanno valutando, a questo punto, l’opzione di un nido.

La nonna, quando la figlia le ha chiesto la cortesia non si è tirata indietro, ha accettato ma ha preteso di essere pagata 16 sterline all’ora, all’incirca 20 euro, più gli extra. Un onorario che non solo è apparso molto caro, ma piuttosto bizzarro perché richiesto dalla nonna e non da un’estranea.

Nonna chiede 20 euro ed extra per guardare il nipote, genitori spiazzati

E’ bastato poco perché la storia della nonna che vuole soldi per guardare il nipotino diventasse virale in rete, scatenando ogni genere di commento. La giovane mamma ha spiegato che è costretta a tornare a lavoro e anche il marito, visto che per il tipo di professione svolta da entrambi non è consentito lo smart working. Si è detta molto affranta dalla richiesta della madre, che proprio non si aspettava.

“Ha detto che mi addebiterà 16 sterline per ogni ora che si prende cura del bambino, più tasse se siamo in ritardo per il «ritiro» del bambino. Dobbiamo fornirle un seggiolino auto, un passeggino, biberon, e tutto quello che abbiamo a casa nostra per prendersi cura del bambino nella sua dimora“, questo il racconto della mamma.

Proprio per il costo troppo caro della nonna/babysitter i genitori stanno pensando di rivolgersi a un nido per la prima infanzia: non solo sarebbe più vicino casa loro ma anche molto più economico: “Sto pensando di iscrivere mio figlio ad un asilo nido. Il costo sarà complessivamente più basso e lui sarà po’ più vicino alla nostra casa“.

I neo genitori sembrerebbe che siano stati costretti ad accettare, non avendo al momento altre soluzioni, come il papà del bambino ha spiegato: “A causa del nostro lavoro, non possiamo lavorare da casa, quindi abbiamo un disperato bisogno di assistenza. Tutti gli altri nella nostra famiglia lavorano a tempo pieno, quindi non possono aiutarci“.

Come spesso capita, il popolo del web si è diviso. Da una parte c’è chi sostiene la nonna, dicendo che la richiesta è più che legittima dovendo lei avere un impegno quotidiano vero e proprio. C’è poi chi ha attaccato i genitori per aver fatto un figlio senza avere il tempo di accudirlo, infine c’è chi prende le difese della madre e il padre, spiegando che al giorno d’oggi è difficile avere l’assistenza adeguata quando si lavora e si ha un bambino.