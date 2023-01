Qui bimba piccolissima, oggi ha 65 anni ed è la donna più bella della tv: la riconoscete?

È una donna famosissima e di gran fascino e la tv è il suo ‘regno’ da anni, ma anche lei è stata una bambina: la riconoscete?

I volti della tv, soprattutto quelli più celebri e che tengono compagnia al pubblico da tempo, diventano così familiari che spesso sembra impossibile possano essere stati diversi in passato rispetto a come li si conosce. Eppure, anche loro hanno avuto un’infanzia, una giovinezza in cui erano ovviamente molto diversi da come siamo abituati a vederli.

Da quando i social hanno fatto irruzione nelle nostre vite, il contatto tra personaggi famosi e fan è diventato molto più stretto. Prima icone irraggiungibili, adesso condividono tanti lati della loro quotidianità con i follower rendendoli partecipi di tanti momenti della propria vita personale. Non è raro, infatti, che un conduttore, un attore, un cantante, pubblichino scatti e video che li immortalano magari tra le mura domestiche insieme ai loro cari, in palestra, in un momento di relax al bar con amici, ecc.

Altro trend che va per la maggiore tra i profili social dei vip è sicuramente quello di postare foto ricordo di quando erano bambini, anche insieme ai genitori. Una moda che negli ultimi anni ha contagiato davvero una miriade di personaggi noti sia del piccolo che del grande schermo, della musica e di ogni settore artistico. Sicuramente, l’effetto è sempre di grande sorpresa per i fan che a volte addirittura stentano a riconoscere il loro beniamino da piccolo. E’ sicuramente questo il caso: la donna più bella della tv italiana ha condiviso con i suoi 3 milioni di seguaci su Instagram uno scatto che la ritrae da bambina. Se proprio non riuscite a capire chi è, vi aiutiamo noi!

Riconoscete questa bambina sorridente? Oggi è una donna della tv molto amata

Prima di lanciarvi nella sfida di scoprire chi si nasconde dietro questa immagine così tenera, vogliamo prima fornirvi alcuni indizi. Trattandosi di una donna tanto celebre, scommettiamo che a molti di voi basteranno pochi dettagli per intuire di chi si tratta. Cominciamo col dire che la sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo si è spesso divisa tra set cinematografici, studi televisivi e anche qualche brano musicale. Sin da ragazza, dopo il debutto come showgirl nell’emittente lombarda Telemilano 58 (poi diventata Canale 5), negli anni ’80 ha esordito al cinema e anche sul set di numerose fiction.

A metà degli anni ’90 ha riscosso un enorme successo interpretando il ruolo di protagonista in un film da cui fu poi tratta una serie in due stagioni: qui vestiva i panni di una ginecologa, personaggio rimasto nel cuore del pubblico. Nel 2008 approdò alla fascia mattutina della rete ammiraglia Mediaset per poi passare a quella del pomeriggio, di cui ancora oggi è regina indiscussa.

Avrete certamente capito che la dolcissima bambina della foto altri non è che Barbara D’Urso, all’anagrafe Maria Carmela D’Urso, da decenni tra le conduttrici di punta del Biscione. La mitica ‘dottoressa Giò’ ha condiviso questo ricordo con i fan raccontando nella didascalia che in quel momento si trovava a Laurenzana (paese d’origine del padre) in occasione di una processione religiosa. La bellissima presentatrice di Pomeriggio Cinque ha anche aggiunto un simpatico aneddoto di quel frangente: il ragazzino per il quale aveva una cotta le cantava una canzoncina del Carosello “Carmencita sei già mia, chiudi il gas e vieni via”.