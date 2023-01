Reddito alimentare, la nuova misura per le famiglie: a chi spetta e come ottenere il bonus

Buone notizie per gli italiani, arriva il ‘Reddito Alimentare’: una vera e propria svolta per supportare le persone in difficoltà. Chi può richiederlo e come ottenerlo

Le famiglie rappresentano senza dubbio i soggetti che più di tutti stanno soffrendo a causa dell’aumento dei prezzi generalizzato. Molte di esse, infatti, stanno facendo non poca fatica ad arrivare a fine mese e, chiaramente, il caro vita non aiuta a risollevarsi dal punto di vista economico.

Ciò detto, può essere utile sapere che è stata introdotta una nuova misura rivolta proprio per quelle famiglie o persone che vertono in uno stato di assoluta povertà. Scopriamo insieme a chi spetta e soprattutto come ottenere il sussidio.

Reddito alimentare: cos’è e come ottenerlo

Tanto per cominciare, va detto che il reddito alimentare altro non è che un sussidio che prevede la distribuzione di pacchi alimentari. Si tratta di un’iniziativa che vedrà il coinvolgimento delle imprese del terzo settore che, a conti fatti, saranno chiamate a gestire e distribuire la merce. Questa in particolare consisterà in cibi e bevande che risultano invendute, che provengono dai grandi magazzini alimentari.

Ogni hanno ci sono oltre 200mila tonnellate di cibo che non viene venduto, di conseguenza, questa iniziativa coniuga due fattori molto importanti: evitare sprechi di cibo e bevande e aiutare le persone in estrema difficoltà. Queste, in ogni caso, saranno distribuite a chi ne ha diritto: i destinatari saranno le persone che si trovano in condizioni di grande sofferenza economica.

Oltre a ciò, può essere utile sapere che i beneficiari potranno prenotare i loro pacchi alimentari accedendo ad un’app messa a punto proprio per l’iniziativa in esame. I pacchi potranno essere ritirati in appositi centri di distribuzione, solo nel caso di persone anziane o che presentino problemi di salute è prevista anche la consegna a domicilio.

Modalità di presentazione della domanda

Al momento, non è ancora chiaro quali saranno le modalità da seguire per presentare la domanda che dà accesso al beneficio in esame. Ad ogni modo, il provvedimento sarà pubblicato entro due mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023. Questo significa che più o meno verso la fine del mese di febbraio di quest’anno sarà possibile conoscere qualche dettaglio in più sulla misura in esame.

Quel che è certo comunque è che la sua introduzione avverrà in via sperimentale. Con ogni probabilità si partirà dapprima nelle città più importanti del Paese e, nel caso in cui dovesse ottenere il successo sperato, sarà estesa a tutto il territorio nazionale. In ogni caso, l’iniziativa in esame risulta essere piuttosto positiva e consente, come detto, di ottenere un duplice risultato: aiutare le persone in difficoltà economica e evitare lo spreco alimentare.