Altro che delivery: in 5 minuti porti in tavola la cucina cinese senza attese e costi esorbitanti

Lascia perdere il delivery, da oggi la cucina cinese a casa tua pronta in appena 5 minuti: sarà una vera delizia, meglio che al ristorante.

L’Italia è conosciuta un tutto il mondo non solo per le bellezze che la sua terra offre, ma anche per la sua deliziosa cucina, uno dei nostri punti forti e che spesso viene imitata senza ottenere gli stessi risultati. Vantiamo una tradizione culinaria non da poco con ricette per tutti gusti e con origini antichissime.

Nonostante abbiamo piatti ricchi di gusto e di sapore, alcuni addirittura diventati ‘patrimonio dell’umanità’ come la pizza, negli ultimi anni si è diventati più aperti a conoscere anche sapori diversi provenienti da altri paesi. Basti pensare ad esempio, al successo che stanno avendo i ristoranti che propongono il sushi, soprattutto con la formula ‘All You Can Eat’, che permette di poter mangiare quel che si vuole ad un prezzo sicuramente conveniente.

Bastano 5 minuti per portare la cucina cinese a casa tua e questa volta senza delivery

Prima che il Sushi prendesse prepotentemente la scena, a riscontrare un grande successo era anche la cucina cinese che offriva, ed offre ancora, un’ampia selezione di piatti tipici preparati al momento e che permettevano di fare un viaggio sensoriale non indifferente. Nonostante sia leggermente passata in secondo piano, se così possiamo dire, sono sempre di più le persone che si cimentano nella preparazione in casa di queste gustose ricette. Oggi vogliamo mostrarvi una delle preparazioni più famose, basteranno pochissimi minuti per portare in tavola un gustoso riso alla cantonese.

Per questa ricetta di oggi è per circa 3 persone e vi servirà:

400 g di riso basmati

300 g di pisellini

3 uova

200 g di prosciutto cotto a dadini

Olio

Vino bianco

Sale

Il procedimento è molto semplice, dovrete solo porre attenzione alla cottura del riso: