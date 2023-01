Caffè, ecco la soluzione per non far macchiare i denti: è più semplice di quanto si possa pensare

Adori bere il caffè, ma hai paura di macchiare i denti? Niente panico, abbiamo la soluzione adatta a te: segui questi consigli e non te ne pentirai.

Bere una buona tazza di caffè è d’obbligo almeno una volta al giorno. Quest’ultima è sia un ottimo rimedio contro la stanchezza, perché la caffeina aiuta a conferire al nostro corpo la giusta carica di energia, sia un’ottima ‘scusa’ per poter trascorrere del tempo con i propri amici o prendersi una pausa dal lavoro.

Se siamo gran bevitori di caffè, sappiamo che dobbiamo fare molta attenzione ai nostri denti: la caffeina, infatti, può rovinarne lo smalto. In questo modo ci ritroveremo ad avere denti gialli o macchiati anche in giovane età e di certo non sarà un bello spettacolo. C’è un rimedio a tutto ciò? Si può tornare a bere il caffè con tranquillità o dobbiamo vivere con la paura di macchiare tutti i denti? Secondo gli esperti ci sono diversi trucchetti, assolutamente da seguire, che garantiscono una dentatura spettacolare e bianchissima. Scopriamoli insieme.

Puoi bere il caffè e non macchiare i denti: ecco cosa dovresti fare secondo gli esperti

Abbiamo detto che bere il caffè è un ottimo rimedio contro la stanchezza ed un’ottima ‘scusa’ da utilizzare per ritagliarsi un po’ di tempo con le proprie amiche; è anche un ottimo alleato contro malattie cardiache, rischio di ictus e morbo di Alzheimer. Ma al contempo può anche essere ‘dannoso’ per la salute dei nostri denti. A chi non è mai capitato di ritrovarsi ad avere i denti un po’ più scuri, soprattutto subito dopo aver sorseggiato una deliziosa tazza di caffè?

Il motivo è molto semplice: il caffè tende a macchiarli: è, purtroppo, un ottimo colorante naturale. Oltre la caffeina, al suo interno è contenuto il tannino , una sostanza ‘chimica’ contenuta anche all’interno del vino o del tè e che tende a far aderire alla perfezione il colorante ai denti: per questo motivo ci ritroviamo ad averli macchiati dopo averlo bevuto. Ci sono, per fortuna, diversi metodi per far sì che i nostri denti restino bianchi nonostante l’assunzione di eccessivo caffè.

Il primo potrebbe essere l’utilizzo di una cannuccia che eviterà di avere un contatto diretto con i denti, rischiando così di macchiarli.

che eviterà di avere un contatto diretto con i denti, rischiando così di macchiarli. Il secondo trucchetto consiste nel bere un bicchiere d’acqua dopo aver bevuto una tazza di caffè o un bicchiere di vino, in questo modo eviteremo che il tannino possa attaccarsi allo smalto rovinandolo sempre di più.

dopo aver bevuto una tazza di caffè o un bicchiere di vino, in questo modo rovinandolo sempre di più. Terzo trucchetto non lavare subito i denti dopo aver assunto caffè o altre bevande simili, ma aspettare che trascorrano circa 30 minuti. Inoltre l’utilizzo del filo interdentale è fondamentale per eliminare residui di cibo e di caffè.

dopo aver assunto caffè o altre bevande simili, ma aspettare che trascorrano circa 30 minuti. Inoltre l’utilizzo del filo interdentale è fondamentale per eliminare residui di cibo e di caffè. Quarto trucchetto utilizzare un dentifricio al fluoro: questo consentirà ai denti di mantenere vivo il proprio colore e creare una sorta di patina che impedirà al caffè di attaccarsi sui denti.

Insomma amanti del caffè: ammesso che non superiate la dose massima consentita durante una giornata per evitare problemi di altra natura al vostro apparato nervoso, continuate a bere tranquilli la vostra bevanda preferita senza temere, con questi trucchi il vostro sorriso sarà sempre smagliante!