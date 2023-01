Carlo Conti passa a Mediaset, l’addio imminente alla Rai dopo tanti anni

Sta circolando in rete una notizia che riguarda Carlo Conti: il conduttore lascerà il palinsesto Rai? Ecco quello che si sta dicendo sul suo conto.

Conti è sicuramente uno dei conduttori più amati del piccolo schermo italiano. L’uomo ha infatti raggiunto la notorietà grazie alla sua partecipazione a numerosissimi programmi televisivi tra cui L’Eredità. Sta inoltre prendendo parte, in qualità di conduttore e di co-autore, al programma Tale e Quale Show (che riscuote sempre un grandissimo successo).

Il presentatore ha di recente rilasciato un’intervista che sta facendo il giro del web, nella quale ha detto parole che sono già diventate virali. Conti lascerà la Rai?

Carlo Conti alla conquista della tv

Nato a Firenze nel 1961, il conduttore ha conseguito il diploma in Ragioneria e ha poi iniziato a lavorare in banca. Durante questa sua esperienza lavorativa, inizia però a comprendere di non aver intrapreso il giusto percorso e si licenzia dedicandosi ai primi debutti nel mondo dello spettacolo. Conti muove infatti i suoi primi passi nell’ambito radiofonico, conducendo diverse trasmissioni ed entrando poi nel palinsesto Rai. Da lì la sua carriera è sempre stata in ascesa e Conti condurrà – da quel momento in poi – numerosissimi programmi in casa Rai non abbandonando mai il palinsesto.

In attesa del Festival di Sanremo (che è stato in passato condotto egregiamente anche da Carlo Conti), il conduttore fiorentino ha recentemente parlato del suo percorso televisivo e dei suoi futuri progetti.

Carlo Conti lascia la Rai? Quel che non si aspettava

Le parole inaspettate sono giunte in una recente dichiarazione che il conduttore ha appunto rilasciato, e nella quale ha parlato del palinsesto Mediaset. “Lì (a Mediaset, ndr) i camerini sono più grandi“, ha commentato, “ma sto bene qui. Quando un matrimonio va bene non c’è motivo di cambiare“. Conti ha quindi fatto capire di voler restare in casa Rai, soprattutto perché si è conquistato il suo spazio e ha i suoi bei programmi che vengono sempre seguiti dal grande pubblico italiano.

Lo stesso ha infine concluso: “Ma nella vita non si sa mai“. I fan hanno quindi capito che – almeno per il momento – Carlo Conti non andrà via da ‘mamma RAI’ che l’ha fatto diventare così celebre ed amato. D’altronde, il suo talento e la sua bravura hanno sin da subito conquistato i cuori di migliaia di telespettatori in tutta Italia. I suoi tv show sono inoltre sempre molto seguiti, e i fan non possono fare altro che dimostrargli il loro grande affetto supportandolo in tutti i suoi progetti lavorativi. C’è infatti molta attesa per i prossimi programmi televisivi di Carlo Conti, che sta andando recentemente in onda con il talent show Tale e Quale Show.