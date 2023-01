Disney Plus, film e serie tv in arrivo a febbraio 2023: le novità

Cresce l’offerta di Disney Plus nel mese di febbraio: nuove commedie d’amore, serie tv e film da poco usciti al cinema, come il nuovo capitolo della saga Black Panther. La nota piattaforma riesce a soddisfare ogni volta gli interessi di tutta la famiglia.

Si amplia il catalogo di Disney Plus per il mese di febbraio, con l’aggiunta di nuovi film e serie tv. Dai classici Marvel, fino a serie tv più simpatiche e leggere, ai documentari musicali. La piattaforma streaming ha una proposta per ogni membro della famiglia, dai più piccoli ai più grandi e ogni mese amplia il suo catalogo con nuovi nomi. Ecco quelli che saranno aggiunti a febbraio 2023.

La famiglia Disney si allarga con nuove uscite, adatte ai più piccoli fino agli adulti. I nomi più attesi del mese di febbraio sono senza dubbio il nuovo film Marvel, Black Panther: Wakanda Forever, la serie tv Fleishman a pezzi e il terzo capitolo della serie animata The Great Nort. Non mancheranno anche delle uscite pensate per il mese dell’amore, con l’arrivo di tantissime nuove commedie romantiche. E per chi, invece, preferisce festeggiare la festa dei single, ci sarà anche un catalogo ‘anti-San Valentino’, con serie tv sulle false illusioni che crea l’amore e racconti di amicizie di lunga data. Disney Plus pensa proprio a tutti e le novità per questo mese non terminano qui.

Le novità di febbraio su Disney Plus: tra film e serie animate

Il film in uscita e più atteso di questo mese, disponibile dal 1 febbraio, sarà Black Panther: Wakanda Forever. Il nuovo capitolo della saga Marvel ci racconta come procede la situazione nel regno del Wakanda, dopo la morte del re T’Challa. La Regina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e le Dora Milaje hanno preso in mano le redini del regno e cercano di fare del loro meglio, anche se le minacce sono dietro l’angolo. Il film vede anche il debutto di Tenoch Huerta Mejía nei panni di Namor, sovrano di una nazione sottomarina nascosta.

Spazio anche alle serie tv animate sempre da inizio mese, con la terza stagione di The Great Nort. I nuovi episodi continuano a raccontare le avventure della famiglia Tobin in Alaska. Nuove amicizie e opportunità per i protagonisti della simpatica serie tv. Torna, inoltre, anche l’acclamata serie La famiglia Proud: più forte e orgogliosa, che continua a seguire le avventure e disavventure della giovane Penny Proud e del resto della sua famiglia.

Arrivano altre novità su Disney Plus con l’esordio di Fleishman a pezzi, dal 22 febbraio. Una nuova serie tv che racconta la storia di Toby Fleishman, 41 anni e divorziato. Proprio quando decide di mettersi il passato alle spalle e gettarsi in nuove avventure su un’app di incontri, la sua ex moglie sparisce nel nulla e si ritrova ad aver a che fare con i suoi due figli adolescenti. Mentre cerca di capire disperatamente che fine abbia fatto l’ex compagna, avrà modo di riflettere su cosa è realmente successo al loro matrimonio.

Il 17 febbraio arriva anche il documentario musicale che segue j-hope dei BTS nella realizzazione del suo primo album da solista, j-hope IN THE BOX.

Insomma, le proposte ci sono, i divani sono pronti: non vi resta che decidere cosa stuzzichi di più la vostra fantasia ed immergervi in storie appassionanti insieme a tutta la famiglia (o, perché no, in completa solitudine e relax!)