Francesco Totti, il selfie con il figlio Cristian fa il boom di like: “Ormai sono uguali”

Francesco Totti ha postato uno scatto che lo ritrae in compagnia di suo figlio. L’incredibile somiglianza tra i due ha lasciato senza parole i fan del Pupone che si sono complimentati con lui per la bellezza di Cristian.

Il rapporto dell’ex calciatore con i suoi figli è disteso e sereno, nonostante la separazione dalla conduttrice Mediaset Ilary Blasi: i ragazzi Cristian che ha 17 anni, Chanel 15 e mezzo, e Isabel quasi sette, appaiono sereni e tranquilli nonostante il terremoto che ha invaso le loro vite.

Francesco Totti ed Ilary Blasi si sono lasciati dopo quasi un ventennio trascorso insieme. Dal loro matrimonio sono venuti al mondo i tre splendidi figli che sono per loro la cosa più importante. Nonostante il fatto che la relazione si sia consumata e il loro rapporto d’amore sia giunto al capolinea, i due resteranno per sempre legati dal vincolo genitoriale che impone ad entrambi di assistere e di curare il frutto del matrimonio che li ha uniti per lungo tempo, anche se ormai naufragato.

La fine della storia ha creato discussioni e polemiche, innescando dei pettegolezzi che hanno coinvolto sia l’ex calciatore che la conduttrice di casa Mediaset. Infatti non appena vi è stata l’ufficializzazione della loro rottura si è scatenato un vero e proprio “putiferio mediatico”. Il motivo di tanto clamore risiede nel fatto che, già qualche tempo prima del loro annuncio, circolavano in rete dei rumors su di una presunta crisi coniugale che aveva intaccato pesantemente il loro matrimonio.

Francesco Totti ed Ilary Blasi, la loro separazione è la più controversa del momento

Dinanzi queste indiscrezioni sia Francesco Totti che Ilary Blasi hanno sempre negato fermamente, smentendo qualsivoglia voce di corridoio, puntando il dito contro chi, in modo poco carino aveva lanciato fango sulla loro famiglia. Ecco perché i fan dell’ormai ex coppia hanno trovato poco coerente il loro modo di fare dell’epoca: per lungo tempo hanno cercato infatti di tenere nascoste le questioni relative alla loro vita privata, serbando il silenzio.

Un comportamento che si è dimostrato poi essere in netto contrasto con quanto hanno fatto dopo, dato che è venuta alla luce una vera e propria guerra di fango. I due si sono infatti imbattuti reciprocamente in recriminazioni, accuse e maldicenze. In tanti hanno commentato quanto stesse accadendo, volti noti e meno noti hanno criticato l’atteggiamento tenuto da Francesco ed Ilary che si sono scagliati addosso accuse di fuoco per settimane. Finalmente pare che abbiano trovato un accordo: qualche tempo fa infatti, i legali difensori di entrambi sono giunti ad un compromesso che pare stia portando ad una separazione consensuale che possa definirsi, almeno, pacifica.

Francesco Totti, suo figlio è identico a lui, ecco lo scatto che fatto il giro della rete

Nel periodo in cui Francesco ed Ilary si sono reciprocamente attaccati, in molti hanno rivolto l’attenzione ai loro figli, specie ai due più grandi a Cristian 17 a Chanel di 15 che, ovviamente per ragioni anagrafiche, ed essendo avvezzi all’utilizzo dei social rispetto alla terzogenita, hanno seguito con prontezza quanto stava accadendo ai loro genitori.

Qualcuno ha ipotizzato che i ragazzi potessero prendere la male separazione dei genitori, ma almeno apparentemente appaiono sereni. Proprio di recente Francesco Totti ha postato sul suo profilo Instagram una foto in compagnia di suo figlio, Cristian. La somiglianza è davvero incredibile, come hanno suggerito anche i follower dell’ex calciatore.