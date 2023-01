Giubbotti e piumini invernali usurati? Non buttarli, usa questo metodo e torneranno come nuovi

Mai gettare via giubbini o piumini usurati: basterà davvero poco per ridargli nuova vita. Fai in questo modo e torneranno perfetti

Ci ha fatto aspettare un bel po’ e in molti hanno quasi sperato che non arrivasse mai, eppure il freddo è ritornato prepotente gettando l’intera penisola in una morsa di gelo non indifferente. Tante fino ad ora sono state le allerte meteo diramate proprio per evitare che il mal tempo causasse ulteriori danni.

Con questo freddo sicuramente la cosa migliore sarebbe quella di restare chiusi in casa il più possibile, ma sappiamo benissimo che questo non è possibile e quindi, imbacuccati dalla testa ai piedi, siamo pronti ad affrontare le rigide temperature invernali. Per cercare di superare al meglio il freddo, nel nostro guardaroba di certo non possono mancare giubbotti e piumini che ci terranno ben caldi e ci proteggeranno da quelle giornate in cui vento, pioggia e freddo camminano a braccetto.

Dai nuova vita ai tuoi giubbini e piumini usurati, in poche mosse saranno esattamente come nuovi

Ovviamente il passare del tempo, l’usura e anche i frequenti lavaggi (a volte troppo aggressivi), tendono a far usurare i nostri giubbini. Quando questo accade di solito si decide di riporli nel guardaroba nella vana speranza di riuscire a sistemarli, oppure si opta per gettarli via direttamente. Entrambe le soluzioni sono però un gran peccato, soprattutto quando ci troviamo difronte piumini che hanno anche un certo valore.

È vero che viviamo in un’epoca in cui tendiamo a fare più spreco del necessario, ma come potremmo evitare di farlo? In alcuni casi, come questo che vi stiamo proponendo per i capispalla usurati, basterà davvero poco dare una seconda chance ad un oggetto usurato e renderlo come nuovo.

Sicuramente la qualità dei materiali farà la differenza, più questi saranno resistenti e più sarà facile recuperare il tutto. La prima cosa da fare sarà ovviamente eseguire un lavaggio delicato, evitando una centrifuga troppo forte. Si passerà poi al momento dell’asciugatura, che dovrà essere fatta riponendo il piumino su di una stampella ed appeso così all’esterno senza esporlo ai raggi solari diretti. A questo punto lo andremo ad analizzare per bene e se il problema è alla cerniera, basterà semplicemente sostituirla e se avete dimestichezza con ago e filo potrete farlo anche in casa da soli.

Se invece vi rendete conto che ci sono dei buchi sul tessuto potrete agire in due modi: applicare una toppa scegliendola in base ai vostri gusti (ce ne sono sia di adesive che in tessuto da cucire), oppure potrete procedere ricucendo lo strappo ed ecco che i vostri giubbini saranno tornati perfettamente alla moda.