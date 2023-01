Jennifer Lopez, ecco cosa beve per mantenersi in forma: dovremmo farlo tutti

Jennifer Lopez è una delle donne più affascinanti del nostro millennio: ma qual è il segreto della sua forma fisica statuaria? Lo ha rivelato proprio lei, stenterete a crederci

Jennifer Lopez si appresta a vivere l’ennesimo momento d’oro della sua vita. La cantante ed attrice ha infatti lanciato la nuova pellicola di cui è protagonista, il film si intitola Shotgun Wedding ed è disponibile su Amazon Prime dal 27 gennaio scorso. Un momento quindi florido per la novella sposa che è convolata a nozze con Ben Affleck, padre dei due suoi figli nel 2022.

J-Lo può dirsi molto soddisfatta in ogni ambito della sua vita, sia privata che professionale. Per omaggiare l’uscita di Shotgun Wedding ha postato alcuni scatti mozzafiato sui social, ed i fan non hanno potuto fare a meno di osannare la sua straordinaria forma fisica. Ma qual è il suo segreto di bellezza?

Jennifer Lopez ha 53 anni, una vita di grandi successi alle spalle ed una forma fisica invidiabile. In tantissimi si domandano come faccia a restare così tonica nonostante non sia più una ventenne: il tempo non sembra affatto scalfire le curve sinuose che mostra orgogliosamente, scegliendo abiti che enfatizzano i suoi punti di forza.

Il segreto di Jennifer Lopez, beve solo questo

In tanti si chiedono come faccia a restare così in forma. La cantante ha recentemente svelato uno dei suoi segreti. Ma qual è? L’attrice ha dichiarato che si prende cura del suo corpo a partire dal mattino, facendo un gesto semplice che in realtà dovremmo compiere tutti per la nostra salute.

Si tratta ‘semplicemente’ di bere due bicchieri d’acqua e di continuare ad idratarsi per l’intere giornata: potrebbe sembrare un consiglio sciocco, ma quante di noi bevono costantemente la giusta razione di liquidi giornalieri? Molto poche, fidatevi! «Mi assicuro di bere sempre molta acqua, anche durante il pasto, mi dà un senso di sazietà», ha dichiarato in passato nel corso di un’intervista, spiegando che si assicura di bere a sufficienza anche prima di allenarsi. Un rituale che non costa nulla, ma che apporta innumerevoli benefici alla salute psicofisica. Ecco perchè dovremmo ascoltare i consigli di J-LO.

J-LO la cantante ha spiazzato tutti, fisico statuario ed outfit elegantissimo

Proprio di recente J-LO ha postato alcune foto ed i fan della cantante sono rimasti di stucco dinanzi la sua incredibile bellezza. J-LO ha optato per uno stile sofisticato ed elegante, senza però rinunciare alla sensualità. Il suo look ha catalizzato l’attenzione generale, l’outfit total black è stato uno dei più apprezzati. Il coordinato giacca e blazer è un must, e Jennfer da buona appassionata di tendenze ha scelto di indossare un tailleur nero creato ad hoc per lei, con il tocco di Rob Zangardi e Mariel Haenn.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

La giacca ha un taglio strutturato ed è molto stretta in vita, particolare che enfatizza le forme della cantante rendendola sexy ma elegantissima al tempo stesso. Il pantalone “a zampa” largo sul finire, i tacchi altissimi completano l’outfit. Come accessori l’attrice ha scelto dei gioielli in oro, come le collana del brand FoundRae che scende con classe sullo scollo. Le foto hanno ricevuto migliaia e migliaia di like, per non parlare dei commenti. I fan le hanno fatto i complimenti per l’incredibile charme che ancora una volta ha dimostrato di possedere.