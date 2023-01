Nota coppia di attori accusata: “Hanno mentito sulla perdita del bambino”, la fortissima replica

Roberta Bruzzone, personaggio molto influente e spesso presente sul piccolo schermo, ha lanciato una grave accusa contro una coppia di famosi attori italiani.

La notizia che riguarda delle gravi accuse, contenute in un audio privato, da parte della criminologa Roberta Bruzzone ad una nota coppia di attori italiani, è stata divulgata da pochissimo e gli interessati hanno scoperto le ‘dicerie’ nei loro confronti attraverso degli audio privati, resi pubblici nelle ultime ore. Vediamo insieme cosa sta succedendo.

Uno dei protagonisti di questa storia è Roberta Buzzone, nota criminologa. La donna ha mosso dichiarazioni gravissime contro una nota coppia di attori, su una questione molto delicata, tant’è che i due si sono sentiti più che offesi e hanno risposto a tono sui social.

In una dichiarazione recente, la criminologa Roberta Bruzzone ha puntato pesantemente il dito contro Francesca Barra e il suo compagno, Claudio Santamaria; secondo l’opinione della Bruzzone, la coppia di attori avrebbe finto e inventato l’aborto del loro figlio, avvenuto nel 2019.

Trattandosi di un argomento molto delicato, i diretti interessati hanno deciso di replicare. Proprio in questi giorni l’attore Claudio Santamaria ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram: un lungo sfogo nel quale risponde alla criminologa. Santamaria ha ascoltato le dichiarazioni della Bruzzone soltanto nelle scorse ore.

Come ha spiegato nel lungo post, Roberta Bruzzone avrebbe parlato del fatto in un audio privato, che è arrivato alle orecchie dell’attore ed ha scosso sia lui che sua moglie Francesca Barra. Santamaria lo definisce un audio “più lungo di quello che ascoltate/ascoltiamo”, senza tuttavia inserire nel post – o sul social in generale – suddetto audio incriminato.

I retroscena

L’attore è convinto che tutta questa storia sia collegata alle vicende legali che, negli ultimi tempi, hanno visto coinvolti la Bruzzone e la società Emme Team. Negli audio leakati la criminologa avrebbe attaccato anche altri personaggi dello spettacolo, tra i quali Bruno Vespa e Gianluigi Nuzzi.

Giusto qualche ora fa, proprio la Bruzzone ha raccontato su Instagram la sua versione dei fatti su una vicenda simile, che riguardava Mirko Zeppellini. Non è chiaro cosa stia davvero succedendo e perché, a detta degli interessati, Roberta Bruzzone abbia dichiarato il falso.

Lo sfogo social

Fatto sta che il dado, ormai, è tratto e Claudio Santamaria non ci sta. Per questo su Instagram si è sfogato così: “Mi duole commentare simili bassezze, ma sono così incazzato che sento di doverlo fare”.

Dopodiché Claudio Santamaria ha spiegato di aver ascoltato alcune conversazioni private della criminologa, nelle quali affermava che lui e la compagna Francesca Barra, avrebbero mentito sull’aborto del loro bambino nel 2019.

Gli audio in questione sono stati leakati perché parte delle prove del processo tra la criminologa e la società Emme Team. “Mi fa rabbia è che una professionista che ha a che fare con i lutti possa averlo anche solo pensato”, ha continuato a sfogarsi Santamaria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio Santamaria (@claudio_santamaria)

La replica

Sono bastate soltanto poche ore a Roberta Bruzzone per condividere, sul medesimo social, la sua versione dei fatti in replica all’attore:

“Mi spiace che Francesca Barra e Claudio Santamaria, anziché contattarmi direttamente si siano prestati ad alimentare la campagna d’odio nei miei confronti”.

Secondo la Bruzzone, la dichiarazione nei confronti della coppia sarebbe stata una semplice espressione di “disistima”, che chiunque nel privato avrebbe potuto fare liberamente. “Sento puzza di ipocrisia lontana un miglio” ha infine scritto nel post.

L’aborto

Tutta questa vicenda fa riferimento al 2019, anno in cui Santamaria e Barra hanno dovuto affrontare la perdita del loro figlio. L’attrice aveva raccontato, nel salotto di ‘Verissimo’, quanto fosse profondo il dolore della perdita, un dolore che non avrebbe mai pensato di provare.

L’aborto è stato particolarmente spossante anche fisicamente: la Barra era stata costretta in ospedale per un mese. Nonostante le difficoltà, la coppia non si è arresa e lo scorso 2 Febbraio hanno finalmente accolto in famiglia la loro primogenita Atena.