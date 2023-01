Organizzare una sorpresa romantica, non sarà più così difficile: è questo il ristorante adatto

San Valentino è alle porte e quale miglior regalo di organizzare una sorpresa romantica? Basterà andare in questo ristorante e il resto verrà da sè.

Mancano ormai poche settimane al giorno tanto atteso e desiderato dagli innamorati, San Valentino. In questo giorno l’amore schizza alle stelle e si percepisce nell’aria un’atmosfera diversa e meravigliosa allo stesso tempo.

Fiori, canzoni, regali e gesti romantici accompagneranno le coppie per tutta la durata della giornata. C’è chi farà per il proprio partner qualcosa che non ha mai fatto prima, chi deciderà di organizzare una meravigliosa cena, un bel viaggetto per due, un regalo da sogno e così via. Se però avete voglia di fare un gesto davvero unico e soprattutto organizzare una sorpresa romantica non potete far altro che prenotare una deliziosa cenetta in un ristorante davvero particolare di cui vi parleremo di seguito. Solo in questo modo lascerete il vostro partner a bocca aperta.

Organizzare una sorpresa romantica quest’anno sarà semplicissimo: prenota in questo ristorante e non te ne pentirai!

Per organizzare una sorpresa romantica al proprio partner c’è sempre tempo, ma quale occasione migliore se non San Valentino? La nostra proposta è una deliziosa cenetta a lume di candela, solo voi due. E quando diciamo “solo voi due” lo intendiamo per davvero. Esiste infatti un ristorante chiamato SOLO PER DUE e si trova a Vacone, un piccolo comune di soli 200 abitanti in provincia di Rieti. Arrivarci sarà semplicissimo, per potersi godere un’esperienza davvero unica ed irripetibile. Ma in cosa consiste, è davvero un’esperienza così unica da dover assolutamente provare?

Come si può benissimo capire dal nome del ristorante stesso, è davvero così piccolo che viene riservato a due persone per volta. Ciò significa che accanto al vostro tavolo non ci sarà un’altra coppia, bambini urlanti o situazioni comuni a cui siamo abituati solitamente. Ma vi saranno dei divanetti, un camino, un tappeto ed un’atmosfera davvero meravigliosa che vi lascerà senza fiato. Oltre ad essere il ristorante più piccolo del mondo, essendo riservato a due persone, è anche il romantico del mondo: infatti arrivano migliaia di persone per poterlo visitare. L’esperienza culinaria è unica e il menù cambia di stagione in stagione, a seconda di ciò che offre la natura.

Questa deliziosa atmosfera non inizia solo quando si arriva nella sala e si aspettano le portate offerte dalla casa, ma inizia dal momento in cui si varca il cancello della residenza. Camminando per poter arrivare alla casa stessa, si verrà immersi nello splendido giardino, pieno di palme di ogni tipo ed ogni tempo, alte che si ergono al vostro fianco. Inoltre la bellezza del luogo è il panorama che può essere osservato dalla finestra stessa della stanza in cui cenerete (o pranzerete a seconda della scelte fatta). Si pensa infatti che questa villa, immersa nel verde, potesse essere la residenza estiva del poeta Orazio.

Dopo che si è entrati all’interno della residenza, ci si può accomodare nella sala dove si verrà accolti da un personale di sala squisito che vi farà accomodare al tavolo, creando l’atmosfera giusta per voi. Insomma, un’esperienza davvero unica da fare e soprattutto super romantica. State certi che il vostro partner resterà a bocca aperta.