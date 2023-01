Raffreddore, ecco cosa devi mangiare per stare meglio: fanno benissimo

Il raffreddore è un tipico malanno di stagione che può essere efficacemente combattuto mangiano alcuni alimenti in particolare: scopriamo insieme quali sono quelli che fanno benissimo.

Il raffreddore rappresenta un malanno molto diffuso soprattutto durante la stagione invernale. Quando insorge può arrecare non poco fastidio causando secrezioni nasali, starnuti, naso chiuso e infine anche febbre. Ciò detto è possibile contrastarlo e sconfiggerlo efficacemente mangiando determinati alimenti.

Di seguito andremo ad approfondire la questione svelandovi quelli che sono gli alimenti che consentono di ottenere grande beneficio in presenza del fastidioso ‘malanno di stagione’: prendete carta e penna, la vostra salute migliorerà in un batter d’occhio.

Raffreddore: ecco cosa mangiare per stare subito bene

Il raffreddore colpisce in maniera particolare nel periodo più freddo dell’anno e come abbiamo già detto può arrecare disturbi piuttosto fastidiosi. Questi possono essere efficacemente contrastati mettendo in atto una serie di accorgimenti che riguardano in particolare l’alimentazione. Non tutti sanno, infatti, che ci sono cibi che, se consumati regolarmente, consentono di dire addio al disturbo e forniscono un aiuto importante per sconfiggere il problema.

Tra i più efficaci, non può non essere citato lo zenzero che altro non è che una radice che si caratterizza per il suo sapore pungente: può essere utilizzata per preparare benefiche tisane o centrifugati, ma anche per preparare ricette di ogni sorta, siano essi primi, secondi o contorni.

Ma tra gli alimenti consigliati dagli esperti per combattere il raffreddore c’è anche il brodo che si caratterizza per essere una fonte molto ricca di sali minerali e chiaramente di liquidi utili a fluidificare i muchi. In questo caso, si può optare per un classico brodo di pollo (molti lo consigliano con l’aggiunta di un pizzico di peperoncino, utile per ‘stappare’ le vie respiratorie) o anche per quello vegetale indicato in particolar modo nel caso di coloro che seguono un regime alimentare improntato al rispetto degli animali.

Sia l’aglio che la cipolla, inoltre, risultano essere un vero toccasana in presenza del malanno di stagione di cui vi stiamo parlando. In entrambi i casi, infatti, è possibile beneficiare proprietà antibatteriche, antimicotiche e antivirali. Proprio per questo gli alimenti sopra citati possono essere di grande aiuto contro il raffreddore: il consiglio è quello di utilizzarli per preparare qualsiasi tipo di ricetta.

Un antico rimedio sempre efficace

Tra rimedi più antichi ma soprattutto più efficaci contro il raffreddore c’è senza ombra di dubbio il miele. Questo, difatti, risulta essere estremamente utile per via delle sue proprietà antinfiammatorie, emollienti e, infine, immunostimolanti. In questo caso, il consiglio è quello di consumarlo a colazione su delle fette di pane tostato o ancora all’interno di tisane calde.

Grazie a questo rimedio sarà possibile ottenere un risultato praticamente immediato senza dover ricorrere necessariamente ai farmaci. Chiaramente in presenza di un disturbo più serio il consiglio è sempre quello di rivolgersi al proprio medico di fiducia.