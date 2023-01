Zinco, ecco gli alimenti che ci fanno fare il pieno: è importante per il nostro corpo

Lo zinco è estremamente importante per il nostro corpo per questo è fondamentale sapere quali siano gli alimenti che ci consentono di fare il pieno. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Quado il nostro organismo presenta una carenza di zinco, le conseguenze sulla salute possono essere anche molto serie. La sostanza in esame, infatti, si distingue per essere fondamentale per le funzionalità del nostro organismo, per questo è importante sapere quali siano gli alimenti che consentono di farne il pieno.

Di seguito, vi sveliamo quali sono i cibi che gli esperti consigliano di consumare in maniera regolare per far sì che al nostro organismo non manchi mai un elemento importante come lo zinco. Si tratta di informazioni particolarmente importanti che consentono di capire quali alimenti bisogna prediligere per mantenere l’organismo in perfetta salute.

Zinco: perché è importante per la nostra salute

Come precisato all’inizio, lo zinco rappresenta sicuramente un oligoelemento essenziale che garantisce una buona salute all’organismo. In particolare, si trova distribuito in varie parti del corpo tra cui le ossa, i denti, i capelli, ma anche nei muscoli e all’interno dei testicoli. Nello specifico, presiede al processo di funzionamento di svariati ormoni tra cui quelli sessuali e l’ormone della crescita. Non solo, se presente nella giusta quantità è in grado di favorire un corretto sviluppo e funzionamento degli organi. Non a caso è essenziale in gravidanza in quanto favorisce un corretto sviluppo del feto.

Infine, la sostanza in esame conferisce un elevato potere saziante: non a caso, i cibi che ne sono ricchi sono particolarmente indicati quando si segue un regime alimentare dietetico.

Ciò detto, per quanto concerne la dose giornaliera raccomandata dagli esperti, essa si aggira intorno ai 15 mg che aumenta a 19 nel caso delle donne che si trovano in stato interessante. Di conseguenza, il consiglio è quello di assumerne la dose raccomandata e non eccederne, per evitare di andare incontro a una serie di controindicazioni: tra le più comuni troviamo nausea, vomito, diarrea, brividi e febbre e, infine, il mal di stomaco.

In quali alimenti si trova lo zinco

Gli alimenti che ne contengono di più sono diversi. Quelli che ne sono più ricchi sono: i cereali, le uova ma anche e soprattutto il pesce. Da non sottovalutare, tra le altre cose, è anche la frutta secca che difatti ne contiene un’elevata quantità e per questo il loro consumo è fortemente indicato. In particolare, i più ricchi di zinco sono le noci, le nocciole, i pistacchi, le mandorle ma anche i pinoli. Si tratta di alimenti che rappresentano un sano spuntino da concedersi ogni giorno e che consentono di apportare la giusta quantità della sostanza in esame al nostro organismo.