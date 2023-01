Capelli fragili, pelle secca ed ematomi: attenzione a ciò che comunica il tuo corpo, potrebbe essere grave

In presenza di capelli fragili, pelle secca ed ematomi non bisogna sottovalutare ciò che il corpo comunica: in caso contrario, infatti, il pericolo potrebbe essere anche molto grave.

Quando ci sono dei problemi, il nostro corpo invia dei segnali che devono essere attentamente analizzati e mai sottovalutati. Essi, difatti, possono nascondere disturbi anche molto gravi che per questo vanno adeguatamente individuati e chiaramente trattati.

Ciò detto, non tutti sanno che in presenza di un problema in particolare si può andare incontro all’insorgere di una serie di sintomi tra cui capelli fragili, pelle secca ed ematomi. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Capelli fragili, pelle secca ed ematomi

Il disturbo di cui stiamo per parlarvi è particolarmente diffuso e deve essere sottoposto all’attenzione del proprio medico di fiducia se non si vuole andare incontro ad una serie di problematiche che possono minare la salute di chi ne è affetto.

Nello specifico, il riferimento è alla carenza di vitamine che spinge l’organismo ad inviare una serie di segnali che devono spingerci a correre subito ai ripari. Questo accade perchè le vitamine sono sostanze fondamentali per l’uomo e il benessere dell’organismo. Esse, difatti, presiedono ai processi che riguardano le reazioni chimiche delle cellule come anche quelli che riguardano la crescita dell’organismo e i suoi tessuti.

Oltre a ciò, è importante sapere che le sostanze in esame favoriscono l’eliminazione delle scorie e delle sostanze tossiche. Non è da sottovalutare anche la funzione antiossidante che viene svolta nei confronti dei radicali liberi: questo si traduce in un rafforzamento del sistema immunitario e nella prevenzione dell’invecchiamento precoce delle cellule.

Alla luce di quanto detto, come abbiamo già detto quando si presentano dei sintomi quali possono essere capelli fragili e pelle secca, è importante prenderli in considerazione e indagare sulle loro cause. Tra le principali, c’è una carenza di vitamine che di conseguenza deve essere trattata da una figura esperta. In questo senso, è particolarmente utile intervenire con l’alimentazione assumendo cibi che ne sono più ricchi tra cui frutta, verdure e legumi. Qualora ciò non fosse sufficiente, è importante integrarle chiaramente soltanto dopo aver ascoltato il consiglio medico.

L’importanza delle vitamine nelle donne in gravidanza

A tal proposito, va detto che in alcuni periodi si può andare incontro a carenze di queste sostanze e ciò vale ad esempio nelle donne in stato interessante. In particolare, per queste è di fondamentale importanza procedere con un’integrazione di vitamina B12 come anche di acido folico.

Alla luce di quanto scritto, è chiaro allora che bisogna prestare sempre la massima attenzione a quelli che sono i segnali che il nostro corpo tende ad inviarci in presenza di un disturbo.