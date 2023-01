Charlotte Casiraghi incinta, il look per la prima uscita ufficiale è un successo

Charlotte Casiraghi ha incantato tutti con l’outfit scelto in occasione della sua prima uscita ufficiale dopo l’annuncio della nuova gravidanza.

Charlotte Casiraghi è senza alcun dubbio una delle royals più amate e una delle più imitate per quanto riguarda lo stile. La bellissima figlia di Carolina di Monaco si è sempre contraddistinta per il suo stile casual molto lontano dai look sofisticati e alteri che di solito sfoggiano le altre donne della royal family monegasca.

La 36enne è in attesa del suo terzo figlio (anche se non l’ha ancora annunciato ufficialmente) dal marito Dimitri Rassam e anche in gravidanza non rinuncia al suo stile inconfondibile (forse un po’ più sofisticato del solito). Si è presentata al 45esimo Festival del Circo di Montecarlo, diventato iconico nel corso degli anni e di cui è patrona sua zia Stéphanie di Monaco, con un look premaman davvero incantevole.

Charlotte Casiraghi, il suo look premaman è un successo

Charlotte ha optato, per la sua prima apparizione pubblica in gravidanza, per un cappotto nero a scacchi bianchi appartenente alla collezione autunno inverno di Chanel (maison di cui, tra l’altro, è brand ambassador).

Sotto il cappotto semplice quanto raffinato, la Casiraghi ha scelto di indossare un dolcevita nero e dei pantaloni dello stesso colore leggermente svasati, come vuole la moda attuale. Un look molto sofisticato, quindi, ma anche molto morbido e comodo, perfettamente in grado di nascondere le prime rotondità della gravidanza.

Nelle foto apparse online è quasi impossibile notare lo stato interessante di Charlotte, se non fosse per un dettaglio molto importante quanto rivelatore. Se si guardano attentamente gli scatti che la vedono protagonista, si può notare che la figlia di Carolina di Monaco porta al collo una lunga collana con una croce come ciondolo. Un tipo di accessorio che di solito si porta in gravidanza come buon auspicio.

La croce è in ametista, una pietra che secondo la cristalloterapia favorisce l’equilibrio e la serenità durante la gravidanza. Insomma, un indizio piuttosto rivelatorio sulla dolce attesa della bella principessa “ribelle”.

A accompagnarla all’evento c’era il suo figlio più grande, Raphaël Elmaleh, nato dalla storia con il comico Gad Elmaleh. Per il giovane si tratta di una delle rarissime apparizioni pubbliche, dal momento che Elmaleh non gradisce che il figlio venga fotografato dai media internazionali. Ma Raphaël ha anche un fratellastro, Balthazar Rassam, nato dalla relazione di Charlotte con l’attuale marito Dimitri Rassam. E chissà che i due non sappiano già che presto avranno un altro fratellino da coccolare…