Natalia Paragoni, il dramma dell’aborto: un dolore immenso difficile da superare

Natalia Paragoni, il terribile dramma dell’aborto: un dolore immenso che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne fa fatica a superare.

Grandissima notizia per tutto il pubblico di Uomini e donne: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni diventeranno presto genitori. A darne la conferma – perché in realtà si vociferava già da diverso tempo l’arrivo della cicogna – sono stati proprio i due diretti interessati nel giorno del compleanno di lei. “Presto saremo in cinque”, ha scritto la giovane influencer a corredo di una scatto social che la ritrae in compagnia del suo principe e con un bel pancino in bella vista.

I due ex volti di Uomini e Donne, quindi, stanno vivendo un periodo davvero magico, che – almeno per i primi mesi di gravidanza – hanno voluto viversi in grande riservatezza. E il motivo non è assolutamente difficile da intuire. Si sa benissimo, infatti, che le prime settimane di gestazione sono delicate per ciascuna donna. Se a questo, poi, si aggiunge che – in passato – la Paragoni ha già avuto un aborto, si capisce chiaramente la loro intenzione di ‘nascondere’ una notizia del genere. Un vero e proprio dramma, quello vissuto dalla giovane, che ancora oggi è davvero difficile da superare.

Natalia Paragoni e l’aborto: quel dolore che non dimenticherà mai

“Non volevo farmi beccare perché è una cosa molto privata nostra. Volevo aspettare il più possibile”: è con queste parole che l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha commenta la notizia della sua gravidanza col pubblico social. Giunta a qualche mese di distanza dalla sua scoperta più bella, infatti, l’influencer ha spiegato di non avere immediatamente condiviso la sua dolce attesa per superare la ‘fase critica” e stare il più tranquilla possibile.

Nel corso di una sua intervista per Diva e Donna, Natalia ha raccontato dell’aborto avuto quando aveva solo 23 anni. Chiusa la storia d’amore che aveva sin da ragazzina, la Paragoni ha rivelato di aver incontrato un nuovo ragazzo e di aver avvertito sin da subito l’istinto materno. “Quando sono rimasta incinta ero felice, ma avevo i paraocchi, non conoscevo bene il mio compagno, ero impulsiva e immatura”, ha spiegato prima di spiegare cosa le è accaduto.

Quel momento di gioia, infatti, è finito molto presto perché – dopo qualche settimana dall’inizio della sua gravidanza – la giovane ha perso il bambino. “È stato un dolore immenso”, ha spiegato al settimanale, concludendo il suo discorso.

Ancora oggi, siamo certi, l’influencer non può assolutamente dimenticare quello che ha vissuto. Allo stesso tempo, però, le dà la forza di affrontare questa nuova gravidanza in modo completamente diverso dalla prima.

Li ricordate a Uomini e donne?

Voi credete nel destino? E fareste bene a farlo perché la storia d’amore tra Andrea e Natalia sembrerebbe essere nata proprio per puro caso. I due, come dicevamo, si sono conosciuti ed innamorati nello studio di Uomini e donne, ma forse non tutti ricordano che la giovanissima influencer non è affatto arrivata nel programma come corteggiatrice del deejay pugliese, bensì come pretendente di Ivan Gonzalez. Quando, però, il bel Zelletta ha iniziato a dimostrare un certo interesse per lei, la Paragoni non si è affatto tirata indietro ed ha iniziato ad uscirci.

Esterna dopo esterna e litigi dopo litigi, Andrea è arrivato al momento della scelta al castello non avendo nessuna intenzione di rinunciare a lei. E così, con una festa organizzata ad hoc per lui e la sua corteggiatrice, i due si sono scelti dinanzi a tutti i loro amici e parenti. Da quel momentosono trascorsi quasi cinque anni ma i due piccioncini non si sono mai più lasciati.

Congratulazioni ad Andrea e Natalia, che tra qualche mese diventeranno genitori per la prima volta. La loro storia d’amore è un bello ‘schiaffo’ per tutti coloro che non credono affatto nel programma di Mediaset, tacciandolo di creare storie e liti finte solo per lo share. O per chi, addirittura, ha messo più volte in dubbio il loro amore. Loro sono qui, più belli che mai e soprattutto pronti ad iniziare una nuova vita insieme. Tantissimi auguri.