Non solo il girello, anche questo gioco è vietato ai più piccoli: non rischiare

Non solo il girello ma anche quest’altro gioco dovrebbe essere vietato per i più piccoli: se ne hai uno in casa non utilizzarlo più!

Non c’è mai un tempo preciso per imparare ad essere genitori, anzi: non si sarà mai del tutto preparati a dovere affrontare una delle esperienze più belle e travolgenti della propria vita. Non importa se sia la prima volta oppure no, perché ogni gravidanza o nascita sarà sempre diversa da quella precedente.

Non esiste un buono o un cattivo genitore, semplicemente esistono una mamma ed un papà che impareranno piano piano dai loro sbagli e riusciranno a rimodulare completamente le proprie abitudini mettendo al primo posto le esigenze del nuovo arrivato, che ovviamente affiderà a loro la sua vita. Magari i primi momenti non andranno lisci come l’olio, ci saranno notti insonni e pianti incessanti ma nel giro di poco tutti entreranno nella nuova routine e dopo essersi studiati per un po’ si riuscirà a trovare la giusta quadra.

Oltre al girello c’è anche quest’altro gioco ad essere vietato per i più piccini: meglio non averlo in casa

Uno degli “errori” più comuni che si andranno a fare quando ci troveremo a gestire il nostro piccolo, sarà la tendenza ad ascoltare un po’ i consigli di tutti. Ognuno s’improvviserà miglior pediatra o esperto pedagogo, non potendo fare a meno di dire la sua. Niente di più sbagliato, perché oltre a fidarsi del proprio medico, sarà l’istinto di mamma a non sbagliare mai. Fatto questo piccolo preambolo, c’è qualcosa che dobbiamo assolutamente chiarire e riguarda proprio la sicurezza dei piccini. Spesso, infatti, ci circondiamo di giocattoli all’apparenza innocui, ma che in realtà possono essere un vero pericolo.

Fra questi c’è ormai il famoso girello, sconsigliatissimo non solo dai pediatri perché ritarda lo sviluppo delle capacità motorie, ma anche l’AAP, SIP, ISS si sono fortemente schierati contro questo gioco molto venduto ed utilizzato non appena i bambini riescono a stare in posizione eretta. Purtroppo, le brutte sorprese non finiscono di certo qua, perché alla lista si aggiunge un altro amatissimo gioco che dovrebbe assolutamente essere vietato e mai tenuto in casa.

È questo l’altro gioco per i piccini di casa che non dovrebbe mai essere utilizzato

Ad arricchire la lista dei giochi dei giochi vietati per i più piccini si aggiunge anche il salterello, detto anche baby jumper. Esattamente come il girello, anche questo prevede l’utilizzo di cinture e di un supporto sotto il sederino che comporta una posizione del tutto innaturale. In questo modo il bambino andrà ad assumere una posizione del tutto innaturale che non andrebbe mai ad avere se si trovasse a camminare normalmente, ritardando di conseguenza lo sviluppo delle capacità motorie. Sarebbe quindi preferibile non usarli mai ed evitare che diventi un modo per far stare fermo il bambino mentre si fa altro in casa. Piuttosto optate per dei tappeti di gomma con colori e giochini vari, che andranno ad attirare sicuramente la loro attenzione senza però rischiare di correre pericoli.