Tuo figlio è plusdotato? È il momento di scoprirlo con questo test

Come capire se tuo figlio è un plusdotato? Finalmente è arrivato un test che consente di scoprirlo una volta per tutte. Se hai degli indizi e pensi che il tuo sia un piccolo o una piccola “genietta” è arrivato il momento di appurarlo.

Sono tanti i genitori di bambini particolarmente svegli e vivaci che si interrogano, ecco perchè può essere d’aiuto fare questo semplice test.

Di recente non si fa altro che parlare che di Teddy Hobbs, il bimbo più intelligente dell’Inghilterra che a soli due anni ha imparato a parlare, a leggere ed a scrivere ed da solo. Si tratta del membro più giovane dell’Associazione internazionale Mensa, alla quale appartengono solo coloro che hanno un quoziente intellettivo altissimo.

Ecco come capire se tuo figlio o tua figlia ha una intelligenza superiore alla media

Teddy Hobbs è il più giovane appartenente all’Associazione Mensa, i cui membri sono circa 130mila ed hanno tutti una caratteristica in comune: l’intelligenza sopra la media. Per potervi accedere occorre superare un test specifico, il cui nome è proprio Mensa.

Di recente si sono accesi i riflettori sulla faccenda del piccolo Hobbs, tanti genitori si sono domandati se anche il loro piccolo o la loro piccola fosse plusdotata. Ma come riconoscerli? Se pensate di avere dei figli molto intelligenti, tanto da sospettare che posseggano un acume straordinario, è arrivato il momento di scoprirlo: basterà fare questo semplice test ed accertarlo con precisione. Ma quali doti presenta un bimbo particolarmente intelligente?

Si stima che in media un bambino per classe sia plusdotato, il che significa che possiede un alto potenziale cognitivo. Le caratteristiche maggiormente riscontrate nei plusdotati sono: una maggiore capacità di apprendimento ed una vivacità mentale sopra la media che sviluppano prima degli altri coetanei. I bambini che hanno raggiunto un punteggio molto alto nel test avevano in comune proprio queste doti.

Non solo i genitori possono e devono appurare se abbiano in casa un plusdotato, anche la scuola infatti svolge un importante ruolo. Come si legge dalla Legge 107 che al comma nove sancisce: “Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti”.

Tuo figlio è plusdotato? Attenzione ai segnali: potrebbe avere difficoltà nella gestione delle emozioni

Le scuole italiane hanno l’onore di valorizzare i giovani talenti, predisponendo attività didattiche che enfatizzino le capacità peculiari di tutti gli studenti, con un’attenzione particolare ai più talentuosi. In tale ottica è data la possibilità di effettuare un salto di classe per un solo anno, opzione che va vagliata con meticolosa attenzione tenendo in considerazione il benessere psicologico dei piccoli che, deve essere sempre al primo posto.

Si stima che i bambini plusdotati tendano a vivere le emozioni in modo più intenso. Tutto questo può comportare una maggiore difficoltà nella gestione delle relazioni. Possedere un quoziente intellettivo molto alto può anche indurre ad una difficoltà nella regolazione emotiva e far provare un vissuto di solitudine e di vuoto ai piccoli.

Per questo è di fondamentale importanza che i genitori seguano con estrema e meticolosa attenzione i piccoli che, seppur intelligentissimi, potrebbero vivere emozioni intense e disorientanti tanto da mettere a repentaglio la vita relazionale sin dalla tenera età.