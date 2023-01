Fa il bagno alla scimmietta, la sua reazione è dolcissima: il video è virale

È uno dei video di animali più virali su TikTok: la dolcissima scimmietta si fa fare il bagno e incanta il web con la sua reazione, il filmato lascia senza fiato.

Il mondo degli animali è una continua scoperta. C’è chi da sempre è affascinato da questo universo così sorprendente e, spesso, ancora sconosciuto agli esseri umani. A colpire da sempre le persone sono in particolar modo i cuccioli. Quante volte capita di rimanere completamente ammaliati da un gattino neonato che ci guarda con gli occhioni luccicanti ed il suo morbido pelo arruffato?

E quante altre volte invece, un tenerissimo cagnolino in miniatura conquista il nostro cuore facendoci venire un’infinita voglia di coccolarlo da mattina a sera? Probabilmente perché, queste piccole ed indifese creature riescono a tirare fuori l’istinto genitoriale che è insito nella stessa natura umana. Una voglia di proteggere e curare che è praticamente innata e che i piccoli animaletti riescono a risvegliare alla perfezione.

Sono sempre popolari sui colossi dello streaming documentari che raccontano e seguono da vicino la vita dei cuccioli di diverse specie animali. Non solo gattini e cagnolini, ma anche animali della foresta e della giungla, come pure del Polo Nord e di qualunque altro habitat. Il mondo dei social in più, oggi consente di spulciare facilmente tra milioni di video, che permettono di seguire la vita di chi con gli animali è a contatto quotidianamente. Che dire poi, se si tratta di un’adorabile scimmietta?

Il Video più dolce di TikTok: la scimmietta che fa il bagno incanta il web

Un tempo ci pensava Youtube a tenere gli utenti incollati allo schermo guardando infiniti video di dolci gattini e buffi cagnolini. Ora invece, basta aprire TikTok per trovarsi di fronte ad un’immensa carrellata di clip a tema animali. Tra i più virali, ovviamente, ci sono proprio quelli dei cuccioli, che più degli altri scatenano una reazione di tenerezza assoluta. Le scimmie ispirano sempre molta simpatia, sarà per la loro incredibile somiglianza con gli esseri umani nei comportamenti e nelle movenze, sarà per gli occhioni scuri e grandi.

Questa però, ha davvero conquistato il cuore degli utenti del social, che hanno avuto modo di osservarla durante un momento di assoluto relax. La scimmietta si gode un bagnetto all’interno di una mini vasca, mentre il suo amico umano la bagna delicatamente con la mano. Non mancano delle coloratissime palline a rallegrare il momento del lavaggio, con cui la piccola si diverte a giocare.

Nessuna paura si legge nel suo sguardo, tutt’altro! La scimmietta si accarezza il pancino e gira la testa verso il suo padroncino, mostrando di gradire ampiamente questo rilassante break. Un video che non poteva che farle conquistare ben 3.2 milioni di likes, assolutamente meritati.