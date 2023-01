È la torta senza cottura più golosa al mondo: semplicissima da preparare

Facile, veloce e senza cottura, è questa la torta che non puoi di certo lasciarti scappare: provala subito, ci vorrà pochissimo.

Che sia per l’ora della merenda, per un’occasione speciale o semplicemente per concludere in bellezza un pranzo con amici e parenti, servire un dolce preparato con le proprie mani è senza dubbio una grandissima opportunità di mostrare a tutti le vostre incredibili doti.

Ci saranno tantissime ricette tra cui poter attingere e soprattutto si potranno scegliere quelle in base alle proprie capacità. In questo modo sarete sempre certi del risultato ed eviterete di commettere qualche piccolo passo falso che potrebbe inficiare sul risultato finale. Per non parlare poi della possibilità di scegliere voi stessi gli ingredienti che andrete ad utilizzare, in questo modo riuscirete a garantire freschezza e qualità di ogni cosa che andrete a portare in tavola.

Si prepara in pochissimi minuti questa deliziosa torta senza cottura

In questo periodo però, c’è un piccolo dettaglio che non si può sottovalutare e ci riferiamo al forte aumento delle bollette della corrente. Importi quasi triplicati che hanno cambiato molte delle vostre abitudini. Se prima infatti si usavano gli elettrodomestici senza pensarci su due volte, adesso, prima di accendere il forno per cuocere una torta ci pensate su due volte.

Ecco perché oggi abbiamo la soluzione perfetta per voi, fra poco infatti, vi mostreremo una golosa ricetta per realizzare una torta senza cottura pronta in pochissimi minuti. Perfetta per non rinunciare a qualcosa di dolce, ma senza avere paura della bolletta a fine mese. Per realizzarla avrete bisogno di:

500 g di biscotti secchi al cioccolato

180 g di burro

500 g di ricotta

250 g di formaggio spalmabile o mascarpone

150 g di zucchero a velo

Gocce di cioccolato

Crema spalmabile alle nocciole

Preparazione

Mettete i biscotti secchi in un mixer e tritateli finemente Unite il burro fuso leggermente intiepidito e incorporatelo per bene Prendete uno stampo da 24 centimetri e dopo aver foderato la base con la carta forno, versate metà composto e livellatelo per bene Create dei piccoli bordi in modo tale da creare un incavo in cui si andranno a mettere le creme In una ciotola montate la ricotta con il formaggio spalmabile e lo zucchero a velo Quando avrete ottenuto una crema soffice unite anche le gocce di cioccolato Riprendete la base della torta, versate nell’incavo la crema di nocciole Livellate per bene ed unite la crema di formaggio Con i biscotti sbriciolati avanzati ricoprite l’intera superifcie Mettete a riposare in frigo per almeno 3 ore

Passato questo tempo la vostra torta è pronta per essere servita. A piacere potrete aggiungere degli zuccherini in superfice per ottenere un effetto ancora più ‘wow’.