È sempre mezzogiorno, l’annuncio fa felice il pubblico: potete contattare Antonella Clerici

Antonella Clerici continua a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori all’orario consueto fissato per “È sempre mezzogiorno”, il programma che conduce da settembre 2020 e che l’ha riconferma come regina di un tema che in Italia non tramonta mai: la cucina.

Dopo la fortunatissima e storica trasmissione di carattere culinario che ha consolidato il suo rapporto con il suo pubblico, La prova del cuoco, Antonella Clerici dalla sua casa nel bosco di Rai 1 riceve ogni giorno migliaia di telefonate.

Un programma di cucina con scherzi e risate

Nato in collaborazione con “Stand by me”, l’amato programma “È sempre mezzogiorno”, che va in onda da lunedì al venerdì su Rai 1 dalle 11.55, offre sempre al pubblico tantissime ricette per i primi piatti, per i secondi e anche per i dolci. Ovviamente, tutte già testate e suggerite dagli chef che presenziano all’ interno degli studi di via Mecenate a Milano.

Il programma che si discosta di molto dall’atmosfera competitiva su cui fanno leva altri format dello stesso argomento, è allietato oltre che dalle preparazioni in diretta, anche dagli scherzi, dai giochi e dalle risate.

Un salotto in cui si cucina e si chiacchiera con il pubblico

Chi segue lo show, sa bene che durante la diretta sia gli ospiti che il cast cucinano alcune ricette tradizionali delle proprie terre e mentre lo fanno, ne svelano i segreti e le storie che le accompagnano, non dimenticando di puntualizzare a volte sia in vantaggi e gli svantaggi di una determinata preparazione.

La casa del bosco, chiamata così proprio da un’ idea di Antonella Clerici, raffigurata nello studio televisivo attraverso gli allestimenti che offrono l’atmosfera rilassata e bucolica, ospita svariate persone di diversa specializzazione, offrendo così una grande varietà di piatti, sempre diversi di regione in regione.

Lo scopo del programma di Antonella Clerici è proprio quello di essere come in un salotto in cui mentre si chiacchiera, si cucina e tra un gioco e l’altro, si intrattiene in maniera diretta anche il pubblico a casa. Infatti all’interno del programma sono presenti 5 giochi telefonici.

Come contattare Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno

È proprio così, che il pubblico può mettersi in contatto con Antonella Clerici, attraverso questo filo diretto, amato dai fan affezionati della conduttrice. Di solito la Clerici quando è al telefono con un telespettatore ama informarsi sul meteo e sulle bellezze del posto da cui proviene la chiamata e visto che le chiamate arrivano da ogni angolo del Paese, ogni volta è sempre una novità.

Il successo del programma si riscontra anche nel sempre più crescente numero di telefonate che arrivano in studio che, come viene ricordato sul sito web dell’ufficio stampa della Rai, consentono di vincere una serie di premi come buoni spesa, set di pentole e quest’anno un divano. Insomma, per chi volesse tentare e soprattutto contattare l’amatissima Antonella Clerici si può telefonare allo 06 45789090 oppure ci si può iscrivere sul sito giocherai.it mentre si sta guardando la diretta dello show.