Kate Middleton, la dichiarazione ufficiale dopo il libro di Harry: cala il gelo su tutti

Spare – Il Minore, l’autobiografia di Harry contenente molte accuse ai vari membri della Famiglia Reale, continua a far discutere.

Le tensioni all’interno della Famiglia Reale hanno raggiunto (e forse superato) il livello di guardia dopo l’ultima serie di accuse proveniente da Montecito, la località californiana dove risiedono ormai da tre anni Meghan e Harry. Prima la docu-serie Netflix, poi l’autobiografia di Harry, intitolata Spare – Il Minore e pubblicata nelle librerie di tutto il mondo da una ventina di giorni, non hanno fatto altro che aumentare la distanza già enorme tra i Sussex e il resto della Firm. Specialmente nel volume di Harry gli attacchi nei confronti degli altri membri della Royal Family sono particolarmente espliciti.

Il principe, secondogenito di Carlo e Diana, ne ha davvero per tutti, non risparmiando critiche verso suo padre – divenuto re Carlo III dopo la morte della regina Elisabetta II, venuta a mancare l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni – e suo fratello. Ma nella sua autobiografia Harry utilizza parole molto dure anche nei riguardi di sua cognata Kate e della regina consorte Camilla, definita “pericolosa e perfida“.

Kate torna sui social: che smacco a Harry e Meghan

Sebbene i tabloid britannici riferiscano di una forte irritazione all’interno di Buckingham Palace, la scelta della Corona è stata quella di non commentare in alcun modo il volume di Harry e di evitare qualsiasi replica alle esternazioni del Duca di Sussex. Le indiscrezioni, in un primo momento, parlavano di una possibile conferenza stampa da parte della Famiglia Reale per rispondere alle domande dei giornalisti, ma alla fine si è optato per il silenzio.

Nemmeno Kate Middleton ha voluto dare la soddisfazione di una sua risposta a Harry e Meghan. La Principessa di Galles è tornata sui social ma non per replicare ai Sussex, bensì per esprimere tutto il suo cordoglio per la scomparsa di Clare Drakeford, moglie del Primo Ministro Gallese Mark Drakeford, deceduta all’età di 66 anni.

“Inviamo i nostri pensieri e le nostre preghiere a Mark Drakeford e alla sua famiglia“, hanno scritto Kate e William, dimostrando di dedicarsi esclusivamente a questioni che ritengono decisamente più importanti delle accuse di Harry.

William non vuole il fratello all’incoronazione

L’autobiografia potrebbe costare molto caro al Duca di Sussex: come riporta anche il sito DiLei, infatti, proprio William sarebbe tra coloro che non vorrebbero assolutamente Harry e Meghan all’incoronazione di re Carlo III, che si terrà il 6 maggio 2023.

Il sovrano, anche se arrabbiatissimo con il suo secondo figlio, vorrebbe comunque mantenere i rapporti con Harry, ma dovrà vedersela con William (e Kate).