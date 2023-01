Maurizio Aiello quello che succede sulla sua terrazza è incredibile, nessuno poteva immaginarlo

Quello che è successo sulla terrazza di Maurizio Aiello è davvero incredibile: nessuno poteva immaginare una cosa del genere.

Classe ’69 e di origini campane, Maurizio Aiello è tra i volti maschili più apprezzati del piccolo schermo nostrano. Dal fascino irresistibile ed una bravura da invidiare, l’attore di Vico Equense vanta di una carriera decisamente impressionante, che lo rende ad oggi uno degli attori più amati di sempre.

Attualmente nei panni di Alberto Palladini nella famosa soap opera ‘Un posto al sole’, il buon Aiello ha capito sin da subito quale fosse la sua grande passione. Pensate, alla sola età di 18 anni, l’amato Maurizio ha scelto di lasciare la sua città d’origine e di trasferirsi a Milano per iniziare a studiare recitazione, dando origine non solo alla sua carriera di attore di fotoromanzi, ma anche di modello. Dopo il suo esordio in teatro intorno ai primi anni ’90, il giovane campano diventa davvero inarrestabile, prendendo parte non solo a tantissime serie tv e fiction di successo, ma anche pellicole che gli sono valse preziosi riconoscimenti.

Amatissimo sul piccolo schermo, l’attore vanta di un successo impressionante anche sul suo canale Instagram, dove si diletta a condividere scatti e video che lo mostrano nella vita di tutti i giorni. A tal proposito, avete visto cosa ha mostrato poco fa? Quello che è successo sulla sua terrazza di casa lascia tutti senza parole, clamoroso!

Cos’è successo sulla terrazza di Maurizio Aiello: da non credere!

Con un profilo Instagram che conta quasi 130 mila followers, Maurizio Aiello ama poter interagire col suo pubblico proprio come una persona comunissima. E così, non solo è solito intrattenerlo con scatti sul set o nei panni di Alberto Palladini, ma anche con ritratti che ce lo mostrano nella vita tutti i giorni. E, quindi, in compagnia di sua moglie e dei suoi figli, dei suoi amici e della sua famiglia.

È proprio per questo motivo che, alcune ore fa, con una serie di scatti, l’attore campano non ha potuto fare a meno di mostrare ai suoi sostenitori cosa ha combinato sulla sua terrazza di casa. Parliamo di fotografie che non solo ci fanno comprendere quanto il buon Aiello viva in un posto paradisiaco, ma anche di come non sia affatto il tipo di stare con le mani in mano. Guardate un po’

Dando uno sguardo al suo profilo Instagram, sembrerebbe che l’attore abbia una passione non solo per la recitazione, ma anche per la buona cucina. In un’occasione, ad esempio, si è mostrato con dei succulenti piatti di risotti. E in un’altra, invece, mentre era intento a cucinare una porzione di linguine con le nozze. Da buon napoletano, però, stavolta non ha potuto fare a meno di preparare una bella pizza. Ed, approfittando di una bella giornata di sale, ha dato il via libera alla sua fantasia.