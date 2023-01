Pollo, che differenza c’è tra quello con la pelle bianca e quello gialla? La risposta vi stupirà

Il pollo è un alimento largamente consumato ma non tutti sono a conoscenza della differenza tra quello con la pelle bianca e quello gialla: ecco la risposta definitiva.

Il pollo è sicuramente tra gli alimenti più consumati e apprezzati che si distingue per la bontà del suo sapore e oltretutto per la gran quantità di sostanze benefiche che è in grado di apportare all’organismo. Ciò detto non tutti sanno qual è la differenza tra quello con la pelle bianca e quello gialla.

Di seguito, vi sveliamo tutte quelle che sono le informazioni più utili che riguardano questo alimento in particolare. Scopriamo insieme cosa c’è da sapere sul perché alcuni polli presentano un colore diverso rispetto ad altri e soprattutto su quali sono le proprietà nutritive.

Pollo: differenze tra quello bianco e giallo

Molte persone commettono l’errore di pensare che i polli che presentano la pelle bianca siano uguali a quelli che invece la presentano gialla. È importante sapere invece che si tratta di alimenti che si distinguono per delle caratteristiche in particolare. Di seguito andremo ad approfondire la questione soffermandoci anche su quali tra i due risulta essere più benefico per la salute.

Per prima cosa va detto che il colore della pelle dell’alimento in questione è dovuto essenzialmente a ciò che viene dato loro da mangiare. Ciò significa, in particolare, che nel momento in cui un pollo viene allevato mangiando mais, chiaramente, tenderà a presentare una pelle tendente al giallo. Al contrario, qualora fosse stato cresciuto mangiando frumento, la colorazione andrebbe ad essere più biancastra.

Ad ogni modo, va detto anche che nella determinazione del colore della pelle ha un ruolo anche la genetica e questo, ovviamente, finisce per modificare anche il sapore della carne. A tal proposito, va detto che il pollo bianco ha un sapore più delicato e morbido a differenza di quello giallo.

Qual è più benefico per la salute?

Alla luce di quanto detto, sorge spontaneo chiedersi anche quale delle due tipologie sia più salutare per la salute. In tal caso, va detto che le differenze riguardano semplicemente il sapore mentre le proprietà nutritive restano le medesime.È importante sottolineare infatti che si tratta di una tipologia di carne che contiene una ridotta quantità di grassi e colesterolo. Oltre a ciò, va detto che si presenta anche povero di carboidrati, ma estremamente ricco di vitamine e minerali, tra cui zinco, rame, ferro che sono fondamentali per il corretto funzionamento dell’organismo.

In conclusione dunque è chiaro che sia il pollo bianco che il pollo giallo sono alimenti estremamente benefici per l’organismo e non presentano particolari differenze da un punto di vista nutrizionali. Queste, difatti, riguardano semplicemente il sapore.