Quello che trovi dentro questi distributori automatici è incredibile, ma tu lo compreresti mai?

Non immagineresti mai cosa puoi trovare nei distributori automatici di questo Paese! Saresti disposta a comprarlo dopo aver saputo l’origine?

I distributori automatici sono diffusi in tutto il mondo. Al loro interno si può trovare qualsiasi alimento, a partire dal semplice snack fino ad arrivare alla bevanda più richiesta.

Sappiamo che questi sono davvero indispensabili quando i supermercati sono chiusi e abbiamo voglia di uno snack gustoso e che ci ‘sostenga’ fino a pranzo o a cena. In Italia, ad esempio, sono molto diffusi soprattutto nelle scuole e nelle università: in questo modo gli studenti, tra una pausa e l’altra, hanno la possibilità di sgranocchiare qualcosa se hanno fame o necessitano di fare una pausa. Oggi però vogliamo svelarvi cosa c’è nei distributori di un noto Paese asiatico: sicuramente resterete sbalorditi!

Se ti trovi in questo Paese sicuramente troverai questo alimento nei distributori automatici: lo mangeresti mai?

Abbiamo sopra accennato ai possibili alimenti che si trovano nei distributori automatici, a partire dal semplice snack fino a finire alle bevande. Ma abbiamo sicuramente attirato la vostra attenzione dicendovi che vi è un Paese, mondiale, che ‘vende’ un determinato alimento ed ora scopriremo di cosa si tratta. Il Paese in questione è il Giappone e l’alimento venduto è la carne di balena. Vi sembrerà davvero strano da sentire: la carne di balena all’interno di un distributore? È legale?

Ebbene, fino al 2019 la caccia alla balena, all’interno del paese in questione, era stata sospesa grazie anche alle diverse proteste degli attivisti. Era diventata una vera e propria strage, non era creata più solo per il desiderio e per il bisogno di nutrirsi di questa carne, ma era diventato un vero e proprio divertimento tanto che le balene erano cacciate sia in Antartide, sia nelle acqua nazionali circondanti il Giappone. Per questo motivo, per diversi anni si decise di sospendere la caccia alla balena. È stata poi ripresa solo a partire dal 2019.

La carne di quest’animale, a noi completamente sconosciuta, sembra sia una vera e propria delizia, tanto che i cittadini nipponici non riescono a farne a meno. E la cosa ‘assurda’ è che quest’ultima si trova proprio nei distributori automatici in diverse città del Paese, i cosiddetti Kujira (balena) Store. Al loro interno è possibile trovare bacon di balena, carne di balena, bistecca, pelle, balena in scatola e così via.

L’obiettivo principale dell’azienda produttrice di carne di balena, la Kyodo Senpaku Co., è quello di aprire quanti più distributori automatici accanto ai supermercati, i quali, per evitare le proteste degli attivisti (che non sono pochi) hanno deciso di vietarne la vendita. Di conseguenza, così facendo, l’azienda in questione si ritroverebbe ad avere il monopolio totale della vendita della carne di quest’animale, riuscendo così ad estendersi sempre di più nelle maggiori città giapponesi.