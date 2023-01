Rinforza la tua memoria con queste attività: richiedono poco sforzo

Sono queste le attività da fare per rinforzare la tua memoria: pochi minuti al giorno ti faranno ottenere grandi benefici.

Lo stress e la vita caotica di tutti i giorni non hanno solo un impatto sul nostro fisico, ma riescono ad incidere in maniera negativa soprattutto sulla nostra mente che, satura d’informazioni, arriverà ad un punto in cui non riuscirà a ragionare nel modo giusto.

Quante volte vi sarà capitato di trovarvi in momenti particolarmente impegnativi e di rendervi conto di non avere più quella lucidità iniziale? Questo succede anche quando si lavora o si studia per troppo tempo ininterrottamente e ad un certo punto non saremo più in grado di assimilare il resto delle informazioni. Non è sicuramente una situazione allarmante ma è semplicemente un piccolo campanello di allarme che dovrebbe farvi capire di allentare leggermente la presa, di staccare tutto anche per poche ore e poi riprendere. In questo modo il cervello avrà il tempo di potersi ‘ricaricare’ e di assimilare tutte le altre informazioni.

Pochi minuti al giorno di questi esercizi e la memoria sarà rinforzata

Se il nostro corpo è considerata una macchina perfetta, il nostro cervello e la nostra memoria lo sono ancora di più ed esattamente come accade per ogni tipo di apparecchio, se tendiamo a sovraccaricarli con informazioni continue non faremo altro che rallentare il loro corretto funzionamento e rischieremo di non immagazzinare le ultime informazioni. Purtroppo i continui impegni, ritmi di lavoro e di studio molto serrati spesso fanno vivere situazioni particolari di stress, che non fanno altro che influire sulla nostra memoria.

Per cercare di mantenere la propria memoria sempre ben attiva, non solo si dovrà cercare di modificare leggermente il proprio stile di vita, allentando la presa laddove possibile, ma si potranno eseguire dei semplicissimi esercizi che aiuteranno ad averla allenata e pronta per immagazzinare nuove informazioni. Basteranno pochi minuti al giorno e i benefici non tarderanno ad arrivare.

La prima cosa da poter fare è senza dubbio scrivere, potrà sembrare una pratica banale, ma concentrarsi su di un foglio bianco e buttare giù i propri pensieri, non solo aiuta a liberare la mente da cose che preoccupano, ma sarà perfetto anche per mettere nero su bianco nuove idee alleggerendo in questo modo la propria memoria. Saranno sufficienti 15 minuti per aiutarvi a sentirvi più ‘leggeri’.

Ascoltare musica permette non solo di scaricare lo stress e di alleviare la tensione, ma aumenta la concentrazione, migliora l’umore e aumenta la capacità di memorizzare. In tutto questo dobbiamo necessariamente aggiungere un corretto riposo che permetterà a tutto il nostro corpo di scaricare lo stress della giornata e ricaricare le batterie per affrontare un nuovo giorno.