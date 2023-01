Riordinare la casa e non faticare più: da oggi puoi, ecco il metodo rivoluzionario che pochi conoscevano

Con questo metodo rivoluzionario riordinare casa non sarà più un problema: basteranno poche mosse e tutto sarà perfettamente sistemato.

Gli impegni di tutti giorni e la vita frenetica, spesso ci fanno trascurare tantissime cose molto importanti, fra queste la pulizia e l’ordine di casa sono tra le prime che ne andranno a risentire. Non sempre infatti si riuscirà ad avere il tempo necessario per mettere tutto in perfetto ordine.

Non è mai piacevole dover passare ore intere a pulire e riordinare, ma sappiamo benissimo quanto siano cose assolutamente necessarie per riuscire ad avere la corretta igiene in ogni ambiente di casa. Basterà semplicemente organizzarsi e riuscire a fare poco per volta piuttosto che tutto insieme, il che richiederebbe non solo un eccessivo sforzo fisico, ma anche un’enorme quantità di tempo. Un planning delle pulizie ad esempio, sarà la soluzione perfetta per avere sempre tutto sotto controllo.

Segui questo metodo e riordinare casa sarà un gioco da ragazzi

Altra nota dolente riguarda il riordino di armadi e cassetti, soprattutto quando abbiamo la cattiva abitudine di gettare tutto alla rinfusa ritrovandoci quindi con montagne di indumenti e di oggetti accatastati e con hanno una collocazione precisa. Sarà uno dei compiti più noiosi, ve lo diciamo sin da subito, ma anche in questo caso non potrete evitare di farlo. E se oggi vi dicessimo che esiste un metodo che vi aiuterà a velocizzare anche questa faccenda? Proseguite la lettura e scoprirete di cosa si tratta.

Avete mai sentito parlare del metodo KonMari? Ebbene, sarà proprio questo sistema ad essere la svolta che tanto stavate cercando. La sua ideatrice Marie Kondo ha basato l’intero metodo sul principio per cui bisognerebbe tenere solo le cose che ci danno gioia e procedere non per stanze ma per categorie.

Questo sistema si basa praticamente nell’esaminare tutti gli oggetti della stessa tipologia, ad esempio vestiti, libri, oggetti e carte varie. Ogni categoria da esaminare si pone su una superficie piana e si esamina con attenzione ogni singola cosa. A questo punto si risponde ad una semplice domanda: questo oggetto mi rende felice? Se la risposta è affermativa allora vorrà dire che dovrete conservarlo, in caso contrario potrete decidere se donarlo, venderlo o gettarlo via. Un metodo davvero molto valido e che vi permetterà di riordinare lasciando solo quelle cose che realmente avrete intenzione di conservare. Un modo per lasciare andare via il superfluo ed evitare accumuli infinti di cose non necessarie.

Per rendere il tutto ancora più veloce, partite dal disfarvi delle cose che non vi danno gioia lasciando quelle che vi donano una sensazione positiva. Ordinate per categoria e meglio se iniziate dagli indumenti. Una volta iniziato portate a termine il tutto e vedrete che nel giro di poco ogni cosa sarà al suo posto.