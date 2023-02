Caffè, le alternative energizzanti che tutti possono bere

L’energia non la si trova solamente nel caffè: coloro che non amano molto questa bevanda possono infatti sostituirla con altri prodotti con cui si può tranquillamente fare il pieno di forza.

Il caffè è sicuramente bevuto dalla maggior parte delle persone in tutto il mondo: spesso crea dipendenza, ma è pur vero che il suo sapore e il suo aroma sono inconfondibili. Può aiutare gli assonnati a svegliarsi e i lavoratori a recuperare un po’ di energie per iniziare la propria attività quotidiana. Insomma, il caffè aiuta – senza ombra di dubbio – ad acquisire un po’ di più vitalità durante le giornate.

Cosa fare però se non si ama il caffè o se semplicemente, per svariati motivi, non lo si può bere? Ecco una lista di bevande che possono tranquillamente sostituirlo.

Il caffè può avere effetti negativi sul corpo

Per molte persone, la caffeina rappresenta una vera e propria compagna di vita. Questa bevanda non deve infatti mai mancare nelle loro giornate, e non possono farne a meno. È però risaputo che bere troppo caffè non fa molto bene al corpo, e può creare una dipendenza da cui è difficile staccarsi. Possono inoltre esserci problemi allo stomaco che portano acidità, intestino irritato, nausea o mal di pancia.

Anche per gli ansiosi il caffè non è consigliato, dato che può avere conseguenze sulla mente: alcuni effetti che può provocare sono ad esempio ansia, palpitazioni, nervosismo, difficoltà ad addormentarsi. A volte è proprio vero che, senza caffè, si vive meglio: ma come fare se lo si vuole eliminare dalla propria vita e non si trova la forza necessaria? Il primo consiglio è quello di non rimuoverlo di colpo ma un po’ alla volta.

Dato che il caffè crea dipendenza, se si inizia a non berlo improvvisamente, il corpo può sentirsi ancora più spossato. La diminuzione deve infatti avvenire gradualmente, e lo si può sostituire con altre bevande con cui si può senz’altro fare il carico di energie.

Quali sono le alternative al caffè

È importante continuare a degustare prodotti che diano la giusta dose di energia, e che possano essere dei buoni sostituiti del caffè. Ci si può quindi affidare a diverse bevande come l’orzo oppure il caffè di cicoria: quest’ultimo non contiene caffeina e stimola comunque la digestione. Si può inoltre provare lo Yerba Mate, cioè una bevanda che è originaria del Sud America e che è meno acida del caffè (nonostante conservi comunque una piccola quantità di caffeina). È inoltre molto salutare perché è ricca di vitamine e potassio.

Di grande rilievo sono inoltre le tisane, che possono essere assaporate dopo i pasti: in commercio si trovano ad esempio quelle con il cioccolato, che sono buonissime e che possono fornire una buona dose di energia. Nella lista dei sostituiti, c’è chiaramente anche il cioccolato (soprattutto se fondente): aiuterà infatti a migliorare l’umore e ad alzare il livello di energia. Un altro alimento può essere invece la banana, che può essere consumata a merenda e che contiene potassio.

Chi vorrebbe dire addio al caffè, potrebbe infine ricorrere all’idratazione: bere acqua aiuta a sentirsi meno stanchi e ad affidarsi sempre meno all’aiuto del caffè. Provare per credere!