Chips di zucca, lo spuntino goloso completamente gluten free

Queste chips di zucca sono uno spuntino davvero goloso completamente gluten free e soprattutto sano: ecco come prepararle senza sbagliare.

Chi è alla ricerca di uno spuntino che sia goloso e sano al tempo stesso non può non cimentarsi nella preparazione di queste chips di zucca che si caratterizzano proprio per essere estremamente appetitose e benefiche per la salute. La preparazione, tra le altre cose, è piuttosto semplice e per questo può essere realizzata proprio da tutti.

Di seguito, andremo ad elencarvi quali sono gli ingredienti necessari per preparare queste squisite chips di zucca e soprattutto qual è il procedimento da seguire per non sbagliare.

Chips di zucca: ingredienti e procedimento

Queste patatine alla zucca si distinguono per essere estremamente croccanti al punto da non avere nulla da invidiare a quelle classiche. Anzi il punto forte di questo spuntino è proprio il fatto di essere sano e light al tempo stesso. In poche parole, risultano essere la soluzione ideale per chi è alla ricerca di qualcosa da stuzzicare che non comporti l’assunzione di troppe calorie.

La zucca si caratterizza per essere un alimento estremamente leggero, a basso contenuto calorico. Basti pensare, infatti, che per 100 grammi di prodotto contiene poco più di 25 Kcal. Oltre a ciò, va detto che l’ortaggio in questione è benefico per la salute soprattutto per via della gran quantità di acqua che lo compone: non tutti sanno, infatti, che ne contiene circa il 90 per cento. Infine, risulta essere anche una ricca fonte di sali minerali tra cui calcio, fosforo, potassio, zinco, selenio e magnesio. Da non sottovalutare è anche l’alto contenuto di vitamine e in particolare quella A e quelle del gruppo B.

Ciò detto, questa ricetta si prepara in poco tempo e oltretutto prevede pochissimi ingredienti. Essi sono:

Zucca, 1;

farina di riso, q.b;

olio evo, q.b.;

Per prima cosa, procedete con il tagliare la vostra zucca ricavando delle fettine sottili che andranno poi versate all’interno di una ciotola capiente. Distribuite della farina di riso su di esse ed amalgamate il tutto aiutandovi con le mani. Fatto ciò, prendete una teglia e versate l’olio evo distribuendolo in maniera uniforme. Dopo, potete versare anche le vostre fettine di zucca facendo attenzione non appiccicarle troppo in quanto ciò potrebbe inficiarne la cottura. Giunti fino a questo punto, informate le vostre chips di zucca a 180 gradi per circa 40 minuti: una volta sfornate, prima di servirle insaporite con un pizzico di sale. Il risultato sarà delle patatine alla zucca semplicemente goduriose.

Come avrete avuto modo di capire, si tratta di una ricetta semplice e facile da realizzare che rappresenta la soluzione ideale quando siete alla ricerca di uno spuntino buono ma che non sia eccessivamente calorico.