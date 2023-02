È italiana la città in cui si vive meglio in tutto il mondo: sorpresa e orgoglio tricolore

L’Italia è un Paese che offre tantissime bellezze e non a caso ogni anno attira milioni e milioni di turisti. Ciò detto, esiste una citta in particolare in cui si vive meglio rispetto a tutto il resto del mondo: ecco qual è.

L’Italia è in grado di attirare tantissime persone per via della bellezza delle sue città come anche per la sua tradizione enogastronomica che la rende famosa in tutto il mondo. A tal proposito, va detto che proprio in Italia esiste una città che è stata dichiarato il luogo in cui si vive meglio.

Di seguito, vi sveliamo qual è la località che è riuscita ad aggiudicarsi il primo posto nella classifica del Traveller Review Awards. Si tratta, in particolare, di una classifica che viene stilata dal noto portale web di prenotazioni, Booking. Nello specifico, si basa sulle recensioni lasciate dai turisti e ad essere premiati sono più di 200 luoghi.

Città italiana in cui si vive meglio: ecco qual è

Come già detto, l’Italia è famosa nel mondo per i paesaggi unici e spettacolari sia di mare che di montagna. Non è da meno il patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico che la rende, senza ombra di dubbio, una delle mete più amate nel mondo.

La classifica in esame viene oramai stilata da 11 anni ed ha come obiettivo la promozione di luoghi che in genere sono meno turistici. Pur non essendo conosciute rispetto alle grandi città infatti ci sono alcune destinazioni che si distinguono per la bellezza e l’accoglienza.

A tal proposito, non tutti sanno che ad essersi aggiudicata il primo posto nella classifica riferita al 2022 è una località italiana: Polignano a Mare. Si tratta, nello specifico, di una meta turistica che viene scelta da un numero sempre maggiore di viaggiatori, italiani e non, attirati dai panorami mozzafiato come anche dalle prelibatezze culinarie che la città ha da offrire.

Questo piccolo borgo si trova in Puglia e presenta un centro storico molto caratteristico che emana un fascino antico, tutto da godere. In particolare, il luogo in esame risulta essere ideale per le coppie dal momento che gli scorci sul mare si rivelano essere uno scenario perfetto dove vivere momenti romantici e indimenticabili.

Le località accoglienti dopo Polignano a Mare

A seguire, troviamo Hualien che è una città sita a Taiwan e che si caratterizza per le scogliere e per i panorami unici: rappresenta una metà ideale per chi ama vivere vacanze all’insegna del relax. Al terzo posto troviamo San Sebastian, città spagnola sita sul Golfo di Biscaglia. Qui è possibile vivere una vacanza all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Ancora, al quarto posto c’è Dresda, in Germania. Questa città ha da offrire tanti musei e un centro storico in stile barocco che merita di essere visitato. Infine, al quinto posto troviamo Klaipeda, la terza città più grande della Lituania. Si trova sulla costa del Mar Baltico e si caratterizza per la storia e il fascino senza eguali.