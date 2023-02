Lavastoviglie che lascia piatti e bicchieri sporchi: questo è l’unico rimedio per non buttarla

Può succedere all’improvviso che la lavastoviglie possa lasciare tutte le stoviglie sporche: ecco il rimedio furbo per evitare di buttarla

La lavastoviglie è uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa. Questo però è anche tra i più energivori, quindi pesa parecchio in bolletta. E adesso che l’inflazione ha causato il forte aumento delle utenze, molti la utilizzano con qualche accorgimento.

Sicuramente rispetto al lavaggio a mano, vi è un consumo minore dell’energia e quindi di conseguenza anche le bollette sono meno salate. Grazie alla lavastoviglie non sprechiamo tempo e manco energia e in un attimo abbiamo tutte le stoviglie pulite e brillanti. Ci sono anche accorgimenti da mettere in atto per risparmiare, come una temperatura non troppo calda e senza l’asciugatura finale.

Ed è per questi che molti si pongono il problema di dover asciugare i piatti dopo il lavaggio, perché risultano troppo bagnati. La soluzione è provare a tenere la lavastoviglie chiusa per 30 minuti, in questo modo il vapore elimina l’acqua. Un altro modo è appendere lo straccio sulla porta della lavastoviglie per circa mezz’ora, in questo modo si assorbe l’umidità. Ma se dopo il lavaggio, piatti e bicchieri restano sporchi, ecco qual è il rimedio da mettere in pratica.

Stoviglie sporche dopo il lavaggio in lavastoviglie: ecco come fare

Può succedere che dopo un lavaggio in lavastoviglie, piatti e bicchieri risultino ancora sporchi. Questo potrebbe essere causato da una temperatura sbagliata, oppure troppo detersivo, residui nell’impianto o eccesso di calcare. Anche se sul commercio esistono diversi prodotti, l’ideale è sempre utilizzare quelli fatti in casa perché non impattano l’ambiente e non sono nocivi per la salute.

Non bisognerebbe utilizzare detergenti troppo aggressivi per la pulizia, che creano una forte schiuma e quindi questa intrappola lo sporco, senza pulire a fondo. Questi, col passare del tempo, vanno poi a rovinare l’impianto, fino a buttarlo perché non garantisce la grande performance.

Il detergente fatto in casa permette anche di risparmiare: bastano 1 litro d’acqua, 150 gr di acido citrico, 5 gocce di olio essenziale, meglio a limone, ed è il gioco è fato. L’acido citrico ha inoltre un grande potere detergente. Basta diluire questo acido con l’acqua distillata e mescolare bene il tutto, dopodiché aggiungere le gocce di olio essenziale.

Bisogna poi versarlo in un flacone e spruzzarlo su tutte le stoviglie, oppure inserire il detergente direttamente nel cestello. Dopo il lavaggio, piatti, bicchieri e posate non solo saranno super puliti ma anche brillanti con un profumo unico. Questo detergente naturale, si può usare anche igienizzare la stessa lavastoviglie ed eliminare tutti i residui di calcare, azionando poi il lavaggio breve.