Moglie vede il marito in uno spot e resta sconvolta: era morto anni prima

Una donna stava guardando i social quando improvvisamente ha visto il marito morto da anni nello spot di un ristorante: non riusciva a credere ai suoi occhi, fiacché non vedeva quel volto dal lontano 2014. La scoperta assurda.

Potrebbe essere tranquillamente la storia di un film e invece è accaduto davvero. Una donna, vedova da anni, mentre stava guardando la home di Facebook ha visto suo marito defunto nello spot promozionale di un ristorante indiano. Chiaramente non riusciva a credere a cosa stesse vedendo, non riusciva a darsi una spiegazione.

La storia è stata raccontata dal Mail Online ed è accaduta in Gran Bretagna. Protagonista di questa bizzarra, quanto anomala vicenda, è Lucy Watson, una donna di 59 anni. Stava facendo un giro sul social network quando le è accaduto l’impensabile: mai avrebbe immaginato di ritrovarsi davanti a un video in cui era presente l’amato marito deceduto anni prima.

Vede il marito defunto in uno spot promozionale e chiama il ristorante: “Com’è possibile?”

Lucy Watson ha rivisto quel video moltissime volte, non riusciva a credere che nel filmato ci fosse il marito. L’uomo, Harry Doherty, è morto nel 2014 dopo essersi ammalato. Attendeva un trapianto di fegato che purtroppo non è mai arrivato. La moglie dopo anni l’ha rivisto in un video assieme al loro figlio Alex, nello spot di un ristorante indiano, lo Spice Cottage di Westbourne nel West Sussex.

Nel video la donna è certa di aver visto il marito. Il filmato mostra gli interni del locale con le persone sedute a tavola e tra i clienti Lucy è certa che l’uomo seduto con un ragazzo è proprio il suo compagno defunto. “Nel momento in cui ho visto la cosa ho pensato: ‘Oh mio Dio! Quello è Harry e si sta godendo il suo korma di pollo preferito’. È stato così istantaneo. Non ho nemmeno dovuto pensare. Non ho dubbi che fosse mio marito“, queste le parole di Lucy al Mail Online.

Così ha contattato subito il ristorante per chiedere spiegazioni ma il locale le ha spiegato che quel video è stato girato nel 2023, per cui è impossibile che si trattasse del defunto marito. La manager dell’attività ha spiegato: “Tutti i filmati utilizzati nel video sono stati registrati la settimana che inizia il 9 gennaio 2023. Prima di gennaio 2023, tutti i nostri tavoli erano coperti da tovaglie bianche e rosse, d’ora in poi è evidente che questo filmato è recente. Questa è una situazione molto insolita e speriamo che questo aiuti a chiarire la confusione“.

Una delle ipotesi della vedova, infatti, era che fossero state utilizzate immagini vecchie. Ma il ristorante non solo nega questa cosa, ma ha spiegato che dalle immagini si capirebbe come il filmato sia stato girato dopo alcuni cambiamenti all’interno del locale. Il mistero dunque per ora è ancora irrisolto.