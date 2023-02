Pierpaolo Spollon, con lei è scattato qualcosa di speciale: romanticismo allo stato puro

L’attore Pierpaolo Spollon è innamoratissimo proprio di lei: un amore inaspettato a cui non avrebbe mai creduto, almeno fino adesso.

Il pubblico femminile è pazzo di lui, per quel suo fascino così gentile ma anche ammaliante: Pierpaolo Spollon è il nuovo sex symbol delle serie tv. Attualmente lo vediamo sul piccolo schermo ogni giovedì sera, accanto a Francesca Chillemi, nella settima stagione di Che Dio ci Aiuti che raddoppierà il suo appuntamento in prime-time, il 14 e il 16 febbraio, per recuperare la puntata persa durante la settimana del Festival di Sanremo, come afferma Tv Blog.

Il convento è ormai la sua seconda casa ma anche la città di Trieste non scherza grazie alla terza stagione de La Porta Rossa, giunta ormai alla sua ‘season finale‘. Inoltre eventuali progetti in vista per l’attore riguardanti la seconda stagione di Blanca con Maria Chiara Giannetta e la terza di Doc-Nelle Tue Mani. Agenda fitta di impegni quindi ma Pierpaolo è sempre pronto a smorzare la tensione sul set con una battuta o una risata.

Sempre diviso tra molteplici produzioni televisivi, avrà tempo per alimentare il suo cuore ardente di passione? Infatti è pazzo di lei, non riuscendo più a distogliere gli occhi dalla sua soave presenza. Un colpo di fulmine improvviso che l’ha fatto capitolare in un vortice di nuove emozioni.

Pierpaolo Spollon, romanticismo alle stelle proprio con lei

L’artista padovano non manca mai di aggiornare il suo stato sui social e a maggior ragione, proprio pochi giorni fa, ha fatto intendere ai suoi fan di essere innamorato, sottolineando quanto fosse eloquente il suo sguardo nei confronti della bella ragazza accanto. Difatti è particolarmente esplicito quale sia il messaggio che vuole comunicare, basti notare i suoi dolcissimi occhi languidi.

L’amata misteriosa è una giovane collega che ha da poco terminato il ciclo di studi presso il Centro Sperimentale di Cinematografia per quanto vanti già una nutrita esperienza teatrale. Un incontro fortuito quello con Pierpaolo, da cui è scoppiato un amore travolgente anche se all’inizio pare non siano mancate divergenze. Attualmente si vogliono bene e chissà cosa potrà accadere in un futuro prossimo.

Il suo nome è Federica Pagliaroli, sua co-star in Che Dio ci Aiuti, interprete di Sara, la baby-sitter di Elia ma naturalmente l’amore di cui si parla è solo per copione. Trattasi di una coppia che sta nascendo e lampante è proprio quella scena in cui preparano una torta ricotta e pere per il bambino, guardandosi intensamente negli occhi. Nel post di riferimento Spollon ha scritto così: “Preparazione, svolgimento e risultato” e che risultato!

Naturalmente bisognerà attendere il prosieguo della storia per capire come evolveranno i loro sentimenti ma alcuni su Instagram non hanno dubbi anche per quanto riguarda il loro rapporto nella realtà. In particolare proprio lui n’è convinto: è amore vero.

La reazione social

I fan sono impazziti per il loro feeling e in particolare Valerio che presta il volto al piccolo Elia, ha commentato così: “è tutto merito mio” se la coppia più amata del piccolo schermo si è resa conto di avere un affetto speciale l’uno nei confronti dell’altra. Infatti una risposta alla pubblicazione del post, che ha ottenuto il boom di like , è quellla della stessa attrice che non è passata inosservata: “quanto amore in pasta“.

Chissà cosà accadrà prossimamente in tv e chissà se ci sarà un eventuale flirt lontano dai riflettori. Secondo quanto affermato dai tabloid però Pierpaolo nella quotidianità parrebbe fidanzato con una certa Angela che si terrebbe lontana dal mondo dello spettacolo ma di tale notizia non v’è certezza perché l’attore non si è mai espresso in merito.